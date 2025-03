Picchia la figlia di 18 mesi, bimba ricoverata in ospedale

Rimini, 29 marzo 2025 – Una bambina di appena 18 mesi. Sollevata di peso, sbattuta sul letto come una bambola di pezza, presa a schiaffi e strattonata ripetutamente. Tanto da finire in ospedale, con un trauma cranico e cerviale, giudicato dai medici guaribile in 7 giorni. A mettere in atto queste azioni di una violenza inaudita sarebbe stato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il padre della piccola, un riminese di 27 anni, difeso dall’avvocato Gilberto Martinini. All’inizio di febbraio, il giovane – che attualmente si trova in carcere – era stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito e minacciato di morte la compagna, dopo averla segregata per giorni, insieme alla figlioletta, in un residence di Riccione. Scavando nel passato della coppia, gli inquirenti hanno portato a galla un lungo elenco di maltrattamenti e vessazioni, perpetrate dal 27enne sia ai danni della fidanzata che ai danni della bambina.

Tra gli episodi più gravi documentati dagli investigatori, quello risalente ad una settimana prima dell’arresto, che aveva appunto fatto finire in ospedale la piccola. Dopo aver sbattuto sul letto la neonata, l’uomo si era rivolto alla compagna, minacciando di uccidere sia lei che la figlia se non gli avesse chiesto scusa. Poi l’aveva obbligata ad inginocchiarsi, implorandolo di non fare del male alla piccola. Il gip di Rimini, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, ha disposto il giudizio immediato per l’indagato, accusato di maltrattamenti e lesioni, fissando l’udienza al 15 maggio prossimo.

Dal 3 al 5 febbraio, mamma e figlioletta erano state letteralmente tenute prigioniere nella stanza di un residence dal loro aguzzino. Quest’ultimo sarebbe arrivato al punto di chiuderle a chiave nella camera per poi uscire e andarsene per i fatti suoi. Il 5 febbraio, al suo ritorno nella struttura, la rabbia dell’uomo sarebbe esplosa come una bomba, per un motivo banale, portandolo ad accanirsi contro i mobili, a rompere il televisore, a tirare una bacinella di ferro addosso alla compagna, ad aggredirla fisicamente, agguantando il suo cellulare e rompendolo per impedirle di chiamare aiuto. Poi avrebbe impugnato un paio di forbici, minacciando di usarle per ammazzare sia la fidanzata che la bimba. Approfittando di un momento in cui lui si era addormentato, la giovane era fuggita con la bambina in braccio, raggiungendo un negozio in viale Dante per chiedere aiuto. Il commerciante, comprendendo la gravità della situazione, l’aveva nascosta nel magazzino e aveva chiamato i carabinieri. Pochi minuti dopo, l’uomo, svegliatosi e resosi conto della fuga, si è lanciato dal balcone del residence ed era corso verso il negozio, urlando e cercando di entrare con la forza. Ma i carabinieri, arrivati sul posto, lo avevano arrestato.