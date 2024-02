Picchia la madre dei suoi 3 figli. Padre padrone finisce a processo

Non l’allontanamento dalla casa familiare e nemmeno l’ammonimento del questore sarebbero serviti per impedire a un riminese di 52 anni residente in Valconca di perseguitare e maltrattare la propria compagna e madre dei suoi tre figli minori, provocandole così un forte stato di prostrazione e timore. Ecco quindi che ora nei confronti del 52enne indagato per maltrattamenti e lesioni è arrivato ieri il decreto di giudizio immediato, come disposto dal gip del Tribunale, che ha fissato la prima udienza per il 30 maggio.

Il giudizio immediato per l’imputato della Valconca arriva a conclusione di un’indagine dei carabinieri coordinati dal pm Luca Bertuzzi, che sono riusciti a ricostruire diversi episodi di violenza domestica durante i quali il 52enne avrebbe così perseguitato e maltrattato la compagna. Nello specifico, l’incubo sarebbe iniziato nell’agosto del 2020, quando dopo un litigio il 52enne avrebbe aggredito fisicamente la donna una prima volta, arrivando a spintonarla e facendole così colpire il termosifone.

A seguito di quell’episodio, la vittima di violenza domestica era arrivata ad abbandonare la casa in Valconca per trasferirsi dalla madre per un mese, con i figli appresso. E’ stato poi solo dopo un riavvicinamento della coppia, quando il 52enne si sarebbe dimostrato pentito per l’accaduto, che la compagna sarebbe tornata sui propri passi, finendo però suo malgrado di nuovo nella rete di violenze. Stando all’indagine infatti dopo un periodo di equilibrio la situazione sarebbe tornata a peggiorare nell’aprile del 2023, quando il 52enne è arrivato ad aggredire di nuovo la compagna, poiché era intervenuta per sedare una lite in corso tra il padre e la figlia maggiore. In quell’occasione, il 52enne sarebbe arrivato a colpire con pugni la donna nonostante in quel momento avesse in braccio l’altra figlia più piccola. Non solo. Perché l’imputato avrebbe anche più volte offeso la compagna, minacciandola di morte, nonostante nei suoi confronti pendesse già – dal dicembre del 2023 – un ammonimento del questore. E’ stato quindi solo a fine dicembre che all’apice di una nuova lite la compagna si sarebbe decisa a lasciare nuovamente la casa in Valconca, chiedendo quindi l’intervento dei carabinieri.

Ora, il 52enne finito sotto indagine dovrà rispondere dei reati lui imputati al processo per immediato.