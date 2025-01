Picchia la moglie. Condannato 46enne

Tutto era partito dalla denuncia presentata dalla moglie e dalla suocera, che a fine 2023 avevano raccontato ai carabinieri di Riccione di diversi maltrattamenti subiti da parte di un ucraino di 46 anni. L’uomo era accusato di averle minacciate oltre che avere picchiato la propria compagna anche davanti ai figli nel corso degli anni passati. Per quei fatti il 46enne era così finito a processo per maltrattamenti e lesioni e nei giorni scorso l’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Melillo, è comparso davanti al gup che lo ha condannato per il reato di lesioni a 6 mesi e 20 giorni (4 anni era stata la richiesta dell’accusa) oltre al risarcimento di cinquemila euro.