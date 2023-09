Picchia la moglie in piazza. Arrestato dopo la notte folle

di Francesco Zuppiroli

È stata una notte da incubo quella vissuta tra domenica e lunedì da una donna di 55 anni, vittima della follia del proprio marito, un italiano 49enne orginario di Torre del Greco. Una follia continuata nel tempo e iniziata nella serata di domenica quando una prima volta la coppia è stata notata su una panchina di piazzale Boscovich intenta a discutere animatamente. Quello che poteva sembrare un normale diverbio però è presto degenerato quando davanti ai passanti il 49enne ha sferrato – secondo le ricostruzioni degli agenti di polizia intervenuti – alcuni e ripetuti pugni al volto della donna al suo fianco. Una situazione che non ha mancato di attirare l’attenzione di un gruppo di amici che hanno pedinato la coppia mentre si incamminavano verso la ruota, con l’uomo in sella a una bicicletta. È stato in questo momento che l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, ha perso il portafoglio – raccolto dai passanti –. È stata quindi questione di minuti prima che il 49enne cadesse a faccia in giù sull’asfalto, rimediando così anche una vistosa ferita al volto. Allertato dai passanti il 118, però, l’uomo ferito si sarebbe tuttavia sottratto alle cure, iniziando a inveire contro il gruppo che aveva chiamato i soccorsi e rincorrendo uno dei ragazzi lì presenti.

Momenti di follia che già a questo punto hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno controllato il 49enne visibilmente ubriaco e accompagnato dalla moglie terrorizzata. In questa prima occasione, la moglie ha riferito di essere stata colpita al volto più volte, pur non volendo denunciare l’uomo per timore di ritorsioni. Allontanata perciò la compagna, il napoletano trattenuto dai poliziotti non avrebbe fatto mancare il congedo minaccioso: "Vai che dopo facciamo i conti". Una promessa-presagio a cui l’indagato di lì a poco ha poi tenuto fede. A mezzanotte e mezza circa, infatti, l’indagato ha raggiunto l’albergo in cui vive con la donna ed intrufolandosi dalla finestra avrebbe minacciato la donna di morte puntandole un coltello alla gola. Solo la prontezza di spirito della 55enne nell’abbandonare la camera al primo piano per mettersi in salvo e chiamare i soccorsi le ha permesso di sfuggire alla furia del marito, chiamando di nuovo la polizia quando l’indagato con il coltello a serramanico in pugno le urlava contro: "Ti uccido".

Scene degne di uno Shining di King a cui la polizia ha messo fine intervenendo nell’hotel in cui la coppia risiede e invitando il 49enne a uscire dalla stanza. A questo punto l’indagato, non pago della nottata di follie, se la sarebbe presa anche con gli agenti, sbracciando e sgomitando per divincolarsi dalla loro presa per tornare a scontrarsi con la compagna 55enne, nel frattempo bersagliata da altre offese e minacce in dialetto napoletano. È stato a seguito di tutto ciò che intorno alle 3 la 55enne è stata ascoltata per la formalizzazione della denuncia, in cui la donna ha riassunto un inferno di vessazioni lungo otto anni. Nei confronti del 49enne quindi nell’immediatezza sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti, nonché per resistenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale – essendo emerso che in tempi diversi l’uomo avrebbe costretto la 55enne ad avere rapporti durante i quali l’indagato l’avrebbe anche morsa nelle parti intime oltre a colpirla con dei pugni –. Nei confronti del 49enne, difeso d’ufficio dall’avvocato Igor Bassi, è stato quindi convalidato l’arresto per i primi due reati (non per la violenza) e disposta la custodia cautelare in carcere per effetto dell’ordinanza del gip Manuel Bianchi.