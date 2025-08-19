Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
CronacaPicchia la moglie in hotel davanti al figlio e ai turisti
19 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
Picchia la moglie in hotel davanti al figlio e ai turisti

La donna, già vittima di violenze reiterate, ha formalizzato denuncia raccontando anni di percosse, insulti e minacce, culminati nella perdita di una gravidanza. L’uomo è finito in carcere

Il sostituto procuratore Davide Ercolani (foto) appresa la gravità dei fatti, ha disposto l’arresto in carcere. A sinistra l'Hotel Bergamo a Rimini

Il sostituto procuratore Davide Ercolani (foto) appresa la gravità dei fatti, ha disposto l'arresto in carcere. A sinistra l'Hotel Bergamo a Rimini

Rimini, 19 agosto 2025 – È stato arrestato in flagranza di reato un 35enne, residente in provincia di Pavia, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di lesioni e rissa, è stato fermato sabato mattina dagli agenti della Volante e del Reparto prevenzione crimine presso l’Hotel Bergamo di Rimini, dove la coppia soggiornava con il figlio di un anno e mezzo.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha tentato di sfondare la porta della camera d’albergo in cui la moglie si era rifugiata con il bambino, minacciandola e urlando. La donna, già vittima di violenze reiterate, ha formalizzato denuncia raccontando anni di percosse, insulti e minacce, culminati nella perdita di una gravidanza a seguito di continue aggressioni.

Il cane dell’uomo, un pitbull, è stato affidato al canile comunale. Il sostituto procuratore di turno, Davide Ercolani, appresa la gravità dei fatti, ha disposto l’arresto in carcere dell’uomo in attesa dell’udienza di convalida.

