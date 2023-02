Picchiarono un uomo in un bar: condannati

Erano accusati di aver preso parte a una spedizione punitiva nei confronti di un sessantenne napoletano residente a Santarcangelo, entrando in un bar di San Vito a mano armata, impugnando alcune pistole, laddove la vittima dell’aggressione lo scorso 7 dicembre del 2019 aveva cercato di trovare rifugio per scampare all’agguato. Per questo erano a processo cinque albanesi, un 21enne e il padre di 46 anni, un 25enne e due trentenni – tutti assistiti dall’avvocato di fiducia Giuliano Renzi – che nei giorni scorsi sono stati condannati per i reati di detenzione e porto abusivo di armi da sparo e lesioni personali, causate al sessantenne residente a Santarcangelo. Per loro il sostituto procuratore Celli aveva chiesto pene intorno ai cinque anni, mentre la decisione del giudice è stata per una condanna a un anno e otto mesi per i due trentenni, il 21enne e il 25enne e a due anni e otto mesi invece per il 46enne, per cui nella decisione del giudice ha pesato la recidiva per reato specifico reiterato. Assolti invece dal reato di violenza privata, loro che secondo le accuse durante la spedizione punitiva avrebbero anche minacciato una signora all’interno del bar perché stava riprendendo la scena con il telefonino.

Fatti avvenuti alla fine del 2019 appunto, quando secondo quelle che erano state le ricostruzioni degli investigatori i cinque albanesi, regolarmente in Italia, sotto gli occhi dei clienti del bar di San Vito avevano minacciato e pestato il sessantenne, apparentemente senza una ragione, mai chiarita anche in sede di processo. Quel sabato 7 dicembre infatti il gruppo aveva inseguito l’uomo fin dentro l’esercizio pubblico dove era entrato per trovare riparo, picchiandolo

davanti agli occhi di tutti. I testimoni di quell’episodio avevano dato per primi l’allarme riferendo che uno degli albanesi avrebbe impugnato una pistola semiautomatica (mai ritrovata). I cinque uomini erano stati successivamente rintracciati grazie alla targa dei veicoli a bordo dei quali si erano allontanati e all’inseguimento dei quali erano partiti carabinieri, poliziotti e agenti della polizia municipale di Santarcangelo, fino al definitivo fermo avvenuto a Santa Giustina.