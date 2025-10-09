Picchiata a sangue dal marito: "Meriti di morire"

Il tribunale ha disposto il giudizio immediato per un uomo di 43 anni, residente in Valmarecchia, accusato di maltrattamenti ai danni della compagna. Il procedimento arriverà direttamente in aula, davanti al giudice monocratico di Rimini, il 17 dicembre, a seguito della richiesta avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima – madre dei quattro figli della coppia — avrebbe vissuto per anni in un clima di oppressione fatto di aggressioni verbali, minacce, umiliazioni e violenze fisiche. Le indagini dei carabinieri avrebbero fotografato una situazione familiare scandita da insulti quotidiani, con frasi terrificanti, come "sei una donna che non vale niente", fino ad arrivare — sempre secondo l’accusa — a minacce vere e proprie come "meriti di morire bruciata" e "ti metto io sottoterra".

Non solo violenza verbale. Nel corso dell’indagine, sono state documentate vere e proprie aggressioni: oggetti lanciati durante i litigi, piatti spaccati, porte prese a pugni fino a sfondarle. In almeno un’occasione, dopo il rifiuto a un rapporto sessuale, l’uomo avrebbe colpito la compagna con calci alla schiena facendola cadere tra il letto e la culla dei figli. In un altro episodio le avrebbe messo le mani al collo colpendola poi sotto l’occhio. Un episodio che la donna avrebbe fotografato per documentare l’ematoma.

Una delle contestazioni più dettagliate riguarda un fatto specifico: una mattina d’estate, l’uomo avrebbe svegliato la convivente pretendendo un rapporto sessuale. Al rifiuto, avrebbe reagito costringendola ad alzarsi, insultandola e strattonandola. Il copione – secondo la ricostruzione durante le indagini – era quasi sempre lo stesso: esplosioni d’ira per motivi banali, ritorni a casa nel cuore della notte con richieste sessuali imposte e reazioni aggressive in caso di rifiuto, frasi offensive e minacciose inoltrate anche con messaggi vocali su WhatsApp. Secondo la Procura, questi comportamenti – andati avanti dal dal 2021 fino ad oggi – avrebbero creato nella donna una condizione di paura costante e sofferenza abituale, tanto da portare gli inquirenti a formulare l’accusa di maltrattamenti continuati. Ora la parola passa al tribunale. Il 17 dicembre l’imputato siederà in aula per la prima udienza del processo.