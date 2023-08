Nella notte tra il 5 e 6 agosto scorsi una 21enne ucraina è stata picchiata e violentata nel pressi dello stabilimento balneare 118 di Rivazzurra. Sanguinante e in stato confusionario, quando è stata soccorsa parlava a malapena. Una volta in Pronto Soccorso, la giovane è stata sedata e ricoverata per lesioni importanti. I riscontri medici hanno confermato la violenza.

L’aggressore ancora non è stato catturato.