Picchiata e violentata . Arrestato l’ex fidanzato

Una donna sequestrata per giorni in una camera d’albergo dall’ex compagno, che l’ha picchiata in testa con un cellulare, le ha rotto i denti a suon di pugni e calci, fino ad arrivare a stuprarla. Dopo mesi di angherie e soprusi, e dopo l’ennesima brutale aggressione, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino, un 40enne albanese, facendo scattare l’arresto dell’uomo. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Tiziana Casali, si trova ora in carcere.

La malcapitata si era presentata il 25 gennaio scorso in questura, con il volto coperto di ematomi e una frattura all’arcata dentaria, chiedendo di parlare con i poliziotti. Una volta negli uffici di piazzale Bornaccini, la donna - tra lacrime e singhiozzi - ha raccontato al personale della Squadra mobile di Rimini (guidata dal commissario capo Marco Masia) la sua tragica esperienza, rivelando dettagli scioccanti di un incubo che andava avanti da tempo.

Secondo il racconto della vittima, l’orrore era iniziato il 18 gennaio scorso, quando aveva accettato di incontrare l’ex compagno per un ultimo appuntamento: la sua intenzione era quella di mettere fine a quella relazione tossica, esasperata dai continui attacchi di gelosia morbosa del compagno, che spesso e volentieri perdeva il controllo dopo aver abusato di alcol e droghe. Tuttavia, una volga che l’uomo l’aveva raggiunta nella sua camera d’albergo a Bellaria, era stata brutalmente aggredita e picchiata.

Prima il 40enne l’aveva colpita con un cellulare sulla testa, poi aveva cercato di strangolarla, l’aveva presa a pugni e calci e infine aveva estratto un coltello, con la poveretta che era riuscita ad evitare il peggio bloccando la lama con la mano e procurandosi una brutta ferita. L’uomo l’aveva segregata nella stanza, impedendole di comunicare con l’esterno e costringendola a subire un rapporto sessuale. Mezza tramortita, sanguinante e spaventata a morte, la donna era riuscita a mandare un vocale via WhatsApp ad un’amica, ma quando quest’ultima si era presentata nell’hotel per avere sue notizie, l’albanese le aveva imposto di rimanere in silenzio e di non rispondere.

Il 22 gennaio l’uomo aveva acconsentito a liberarla dalla sua prigione: era quindi corsa dall’amica che l’aveva accompagnata in pronto soccorso per farsi medicare. Dalle indagini della Squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, è emerso che la donna viveva da tempo in una condizione di vera e propria schiavitù. Il 40enne, oltre a sottoporla a continui maltrattamenti, le aveva estorto circa 20mila euro e l’aveva costretta a girare video a luci rosse che poi rivendeva su internet, lucrando sul suo dolore e sulla sua paura.

Grazie alla denuncia della vittima e al lavoro degli inquirenti, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, eseguita dagli agenti della Polizia di Stato sabato scorso. Dopo le formalità di rito negli uffici di piazzale Bornaccini, il 40enne è stato trasferito nella casa circondariale dei "Casetti".