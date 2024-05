Picchiava il figlio che non riusciva a imparare il Corano. Senegalese assolto

Ha picchiato il figlio che non riusciva a imparare a memoria i versetti del Corano eppure se l’è cavata. Il tribunale collegiale di Rimini ha assolto un 46enne senegalese accusato di aver frustato il figlio tredicenne col cavo del caricabatterie del telefonino. Come chiesto dal difensore dell’imputato, l’avvocato Viviana Pellegrini, il Tribunale ha derubricato il reato contestato da lesioni gravi a percosse. Essendo le percosse un reato procedibile a querela di parte, e non avendo la mamma del ragazzino presentato denuncia, l’uomo è stato assolto perché il Tribunale collegiale ha ritenuto il non doversi procedere. Il caso aveva fatto discutere perché il processo era partito sulla base della denuncia dei servizi sociali, i quali avevano riferito alla magistratura lo stato di vessazione in cui si trovava l’adolescente. Il ragazzo non riusciva ad imparare a memoria il Corano in lingua araba e così erano botte e insulti. Affetto da una patologia congenita ad un arto e invalido totale, la vittima – secondo i servizi sociali - veniva insultata e maltrattata dal padre in maniera sistematica. Il pm aveva chiesto una condanna a cinque anni .