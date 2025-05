Piccione trafitto con una siringa: "Gesto crudele e immotivato"

Un piccione trafitto da una siringa che gli ha inchiodato le ali. Crudeltà sugli animali oltre ogni limite nel centro storico. "Quando ci hanno chiamato dopo averlo trovato così a zampettare dolorosamente in via Dandolo, a Marina centro, domenica, non potevamo crederci – spiega Clara Corbelli, responsabile del Cras, Centro recupero animali selvatici, in via Baracchi a Corpolò –. Un gesto che non merita commenti. L’abbiamo portato con una quindicina di altri animali al centro veterinario. Speriamo che lo salvino".

Sono circa 5.000 all’anno gli animali selvatici che vengono affidati alle cure del Cras di Rimini (contatto per emergenze: 338 7204689) chiuso dalla Provincia nel 2014 dopo anni di gestione privata, di fatto riaperto l’anno successivo, quando la Provincia assegnò ad Anpana, un’associazione ambientalista, un’area di 11mila metri quadri e un immobile completamente da ristrutturare. "Quelli vittime di bracconaggio o atti violenti sono una percentuale minima – aggiunge Corbelli –. Per il resto si tratta di animali orfani, predati, vittime di incidenti stradali e così via". Fauna di ogni tipo: daini, istrici, caprioli, scoiattoli, rondini, gabbiani... "E’ capitato che ci abbiano portato gabbiani presi a fucilate – aggiungono dal Cras –. E anche altri volatili non cacciabili, o per i quali era finita la stagione di caccia. Tra le specie più insolite di animali selvatici che abbiamo soccorso c’è uno sciacallo dorato, canis aureus, un paio d’anni fa".

Clara Corbelli conclude con un appello: "Il Centro recupero animali selvatici di Rimini va avanti grazie a una cinquantina di noi volontari, ciascuno dei quali offre la disponibilità di tempo che riesce a dare. Ma ne servono altri, il più possibile. Chi ama gli animali e vuole aiutarli, ci contatti".

Mario Gradara