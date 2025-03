Piccioni ’chiama’ Cna: più decoro e nuovi arredi in via Repubblica

Intervento nella zona artigianale e in via Repubblica per maggior decoro, nuovi arredi e asfalti con un appello lanciato dal sindaco Fabrizio Piccioni alle attività. Nel corso dell’assemblea di Cna tenutasi nella giornata di martedì, il primo cittadino ha chiesto a Cna un impegno nel coinvolgere le aziende che si trovano nelle aree in cui interverrà l’amministrazione. L’appello suona così: le imprese dovrebbero migliorare l’estetica delle propria attività, contribuendo alla crescita urbanistica complessiva. Al termine del confronto pubblico si è proceduto con il rinnovo del direttivo che resterà in carica per i prossimi quattro anni. La nuova presidente è Natascia Casali. Avrà due vice, Cinzia Nardelli e Roberto Riminucci. I consiglieri saranno Henrich Nobili (il presidente uscente), Fabio Fuzzi, Rodolfo Bianchi, Franca Giovagnoli, Celeste Ottaviani e Adriatik Mifttarallaraj.