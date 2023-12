Piccioni: "Mai aumentate le tasse in cinque anni. Preferiamo combattere l’evasione fiscale"

Cinque anni senza alzare le aliquote delle tasse. Questo il biglietto da visita con cui il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni si presenta in consiglio comunale dove è stato poi approvato il bilancio di previsione 2024-2026, che include anche gli investimenti. L’Imu e l’Irpef non sono state toccate. "È un bilancio a saldo invariato – commenta il sindaco – che mantiene bassa la tassazione locale. Dal 2019 ad oggi, nonostante il rialzo dei tassi di interesse e l’incremento della bolletta energetica, tutte le aliquote sono rimaste costanti. Tutto questo con un importante aumento nella spesa sociale Per il solo 2024 vengono stanziati 1.135.000 euro per il sostegno ad anziani, disabili e minori. Investimenti importanti sono previsti anche nella pubblica istruzione, per esempio con un incremento dei posti del nido comunale, passati dai 54 del 2019 ai 74 attuali, ai quali si aggiungono 20 posti convenzionati con l’Ipab di Riccione. È previsto anche un piano investimenti corposo, per il quale prevediamo di continuare ad attingere ai finanziamenti esterni. Proseguirà il piano di potenziamento delle piste ciclopedonali sul territorio, interverremo per la riqualificazione delle vie centrali della zona mare e continueranno i lavori sulle strutture sportive e sull’edilizia scolastica".

Per far tornare i conti in municipio hanno applicato una attenta spending review a cui sommare "un elevato recupero dell’evasione tributaria, che si prevede di confermare, per il triennio 2024-2026, in oltre 700mila euro annui". Attraverso questo recupero la giunta vuole fare valere un principio: se tutti pagano, ognuno paga meno. "Altro importante tassello che consente di mantenere inalterata la pressione fiscale è la riduzione del debito per mutui contratti a finanziamento delle opere pubbliche, nella misura di quasi 3 milioni di euro nell’ultimo quinquennio". Ed ora si guarda avanti. L’ambizioso piano triennale prevede investimenti nei prossimi tre anni per 24 milioni di euro.