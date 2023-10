Piccirillo si prende il ring: "È il nostro orgoglio"

Sabato scorso il pugile professionista Thomas Piccirillo, brillante promessa della box internazionale, ha fatto visita al sindaco Dilvo Polidori ed all’amministrazione comunale.

"La famiglia Piccirillo vive da anni a Saludecio ed è molto orgogliosa del proprio figlio, come d’altra parte tutti noi per la sua serietà e disciplina morale, doti indispensabili per un vero sportivo – dice il sindaco Dilvo Polidori – ora il nostro pugile si allena a Maiorca ed è residente a Berlino, dove vive con la moglie che condivide lo sport del marito, e dove ha iniziato la carriera professionale nel gruppo sportivo Agonsport. Dopo la vittoria ai punti di sabato 14 ottobre a Berlino contro il francese Nourredine El Goumi, il peso medio riminese, è stato designato dall’EBU sfidante ufficiale del tedesco Bjoern Schicke detentore della cintura EU. Abbiamo augurato a Thomas una lunga e brillante carriera e gli abbiamo consegnato un libro sul paese di Saludecio e la sua storia, per far si che senta la nostra vicinanza in ogni suo prossimo incontro".

La Valconca, dunque, billa nel segno anche del pugilato, disciplina emergente per un territorio che tende verso una continua crescita.