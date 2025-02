‘Piccoli mondi’,. Di Pietro in concerto

Ultimo appuntamento della stagione 2024-2025, domenica a Riccione, con la rassegna di concerti e teatro per famiglie ‘Piccoli mondi’. Alle 17 la Nuova sala Africa (via Gramsci 39) ospiterà il concerto La vita è bella, che avrà per protagonista Cristina di Pietro, cantautrice e pianista riminese. L’artista guiderà il pubblico in un intenso viaggio musicale attraverso brani che celebrano la vita e la sua bellezza, interpretando canzoni di Battiato, Jovanotti, Mia Martini, Mina, Dalla e alcuni brani del suo repertorio. Sul palco, con gli arrangiamenti originali, si esibiranno Matteo Salerno (flauto), Aldo Maria Zangheri (viola), Alessandro Governatori (basso) e Mattia Guerra (pianoforte).

L’evento si avvia verso il tutto esaurito, a suggello di una terza edizione dei ‘Piccoli Mondi’ che, dallo scorso novembre, ha portato momenti di intrattenimento e cultura per grandi e bambini. La rassegna è organizzata dall’associazione culturale Rimini Classica insieme a Strada San Germano e Punto giovane di Riccione. I biglietti sono in prevendita su www.liveticket.it/riminiclassica