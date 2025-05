Piccoli scienziati alla scoperta della natura

I ragazzi della II M di Pennabilli, sono stati coinvolti in un’avventura alla scoperta delle sorgenti di Montecopiolo. Il 7 marzo, accompagnati dall’educatore ambientale Roberto Sartor, dell’associazione @casadelnomade, abbiamo partecipato a un progetto di Citizen Science, diventando piccoli scienziati del nostro territorio. Dopo un incontro introduttivo in classe sull’importanza delle sorgenti e sul controllo della qualità dell’acqua, siamo partiti per un’escursione a Pianacquadio. Da lì, a piedi, ci siamo incamminati, con Roberto e la nostra insegnante di scienze, tra i sentieri alla volta della Celletta del Termine, un piccola costruzione montana. Lungo il tragitto, Roberto ci ha raccontato storie del luogo e ci ha insegnato a riconoscere tracce di animali e segnali della presenza di sorgenti. Alla sorgente Saptille abbiamo compilato una scheda annotando la sua precisa posizione e le caratteristiche dell’ambiente circostante. Abbiamo poi misurato la portata e la velocità dell’acqua usando strumenti semplici come bottigliette, bastoncini e un cronometro. Roberto ci ha spiegato come osservare la natura senza danneggiarla. Abbiamo scoperto altre due sorgenti non captate, una nascosta tra le radici di un albero e una poco distante dalla prima. Questa uscita ci ha insegnato il valore delle sorgenti per l’ambiente e ci ha fatto osservare la natura con occhi nuovi. Grazie a Roberto per aver reso questa giornata una vera lezione di scienze sul campo.

Classe II M