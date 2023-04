Picnic di Pasquetta ma con vista mare

Pranzo sulla duna con vista mare. Il picnic pasquale trasformato in un pranzo sulla sabbia nonostante il vento freddo. Ma la voglia di spiaggia è stata tale da superare anche i capricci del meteo. In tantissimi sono riversati sull’arenile. I bagnini con i chiringuito hanno fatto il pieno per non parlare dei ristoranti. Qualche comitiva ha portato panche e tavoli sulla duna per pranzare guardando il mare, cosa accaduta davanti alla Spiaggia del sole, zone 86-87. E’ stato anche un ritorno all’antico con i turisti arrivati per salutare il bagnino e prenotare per il periodo estivo, racconta Diego Casadei, presidente della Coop Bagnini.

Prima tintarella, protetti dai teloni o dalle cabine, e viali pieni di visitatori. "Abbiamo preparato una città delicata", dice la sindaca Daniela Angelini, che ha trascorso il ponte girando la città, incontrando turisti e operatori. "La risposta degli ospiti è stata straordinaria. Spiaggia, viali commerciali, lungomari e ristoranti pienissimi: il colpo d’occhio è bellissimo". Buona la prima, ma la città e gli allestimenti pasquali non verranno smontati dopo il ponte. Il progetto dell’amministrazione guarda avanti. "Riccione si è proposta ai turisti e l’apprezzamento è confortante. La linea della bellezza e della sostenibilità è quella che porteremo avanti con coerenza. Ora ci aspettiamo grandi numeri, migliori di questo primo ponte, in occasione del 25 aprile. Il programma sarà ancora ricchissimo, a partire dall’evento che il 23 avrà come protagonista Vinicio Capossela". Le previsioni, e non quelle meteo, sono molto incoraggianti, premette Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi: "La richiesta è già tantissima. Di questo weekend di Pasqua possiamo dirci soddisfatti. La gente c’è e devo dire che le previsioni, peggiori rispetto a come poi è andata, hanno condizionato. Non partivamo col pienone, ma non so dire quanto si sia recuperato con last minute e last second". Ristoranti e bar hanno registrato il tutto esaurito. "Abbiamo visto tanti bolognesi e sono arrivati i proprietari delle seconde case - dice Alfredo Rastelli, referente di Confcommercio -. Sicuramente la gente c’è e non possiamo lamentarci. Le temperature un po’ basse hanno tenuto lontane le persone del posto. Ora puntiamo sul 25 aprile, un ponte molto interessante". Nell’uovo sono comparsi anche i vip tra i quali Renato Zero e Anna Falchi che ha visitato la mostra di Frida Kahlo.

Andrea Oliva