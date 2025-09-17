"Pico ha raccontato la storia della città"

Centinaia di persone ieri hanno gremito la chiesa Mater Admirabilis di Riccione per l’ultimo saluto a Epimaco (Pico) Zangheri, decano dei fotografi riccionesi, spirato domenica a 95 anni. Posti esauriti a sedere e in piedi, segno dell’amore nutrito dalla gente per lui, persona umile, amabile, sempre sorridente, disponibile e gentile. Tra la folla gli amici dell’Abissinia, dove risiedeva, numerosi albergatori, commercianti e bagnini, nonché una rappresentanza del Comune con la sindaca Daniela Angelini e alcuni presidenti delle categorie economiche. Tutti stretti intorno ai figli Riccardo, Gianni e Maria Teresa, alle loro famiglie e alla sorella Giovanna, ultranovantenne. Sulla bara tra un cuscino di rose bianche e rosse la sua inseparabile macchina fotografica. A officiare le esequie è stato don Valerio Celli, che ne ha tracciato un profilo, fin da bambino, quando Pico rimase orfano di padre. "Era l’unico maschio di casa e si è dato subito da fare, fungendo da fratello e da papà, cominciando a lavorare a 13 anni. Nelle sue foto ci siamo tutti noi, tutti voi, scatti di momenti molto importanti della nostra vita. Il suo obiettivo ha raccontato la storia di Riccione, per questo dobbiamo dirgli grazie". A fine messa a ricordare Zangheri, per il quale lunedì sera il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio, è stata la sindaca Angelini. "Riccione saluta Pico, uno dei suoi simboli più autentici – ha esordito –. In questi giorni è stata detta una grande verità: le sue foto non erano mai scatti rubati, ma condivisi, costruiti con delicatezza, col rispetto e con quella gentilezza che tutti noi gli abbiamo sempre riconosciuto. Pico non invadeva mai la vita degli altri, la accoglieva. Non cercava di strappare un’immagine, ma di restituire un ricordo. Questa è stata la sua forza". A Zangheri, che riposerà per sempre nel vecchio campo santo, all’uscita della chiesa la folla ha riservato due lunghi applausi.

Nives Concolino