Piegati dalle frane Intere frazioni isolate Decine di sfollati I sindaci: "Aiutateci"

Decine di frazioni isolate, centinaia di frane smottamenti. Strade e ponti chiusi, torrenti e fiumi in piena. Alcuni residenti isolati. Anche in Valmarecchia la pioggia ha fatto tantissimi danni. In alcune zone, come Sant’Agata (e non solo) sono caduti 120 millimetri di pioggia.

Le situazioni più critiche a Casteldelci, nella frazione di Villa Fragheto, e a Sant’Agata Feltria. A Casteldelci un’intera strada è stata spazzata via, e 14 persone sono state evacuate. Altre due persone sono bloccate nelle loro case, a Sant’Agata: un agricoltore in località Marecchiola, e un’anziana a Sant’Antimo. "Abbiamo chiuso tutte le strade di Resciano, La Valle, San Donato, I Piani, Palazzo, Maiano – spiega il sindaco, Goffredo Polidori – Le frazioni sono isolate, stiamo lavorando per liberarle. Ci sono state due frane importanti, a Camporosso e sulla Sp8 che porta a Sarsina". Chiusi i ponti tra Ponte Messa e Petrella Guidi, tra Novafeltria e Maiolo sul Marecchia. Strade chiuse anche a Montecopiolo e a Maiolo. Tracimati tantissimi torrenti e fossi, da ieri mattina sono in azione decine di squadre della protezione civile, arrivati anche da fuori provincia, in soccorso ai tanti volontari locali. "Una volta finita la conta dei danni – continua Polidori – bisognerà cambiare politica sulla montagna. Vanno previsti interventi importanti con fondi cospicui, per limitare al minimo i dissesti, altrimenti spariremo. Non si possono solo tamponare le emergenze".

Anche Pennabilli non è stata risparmiata dal maltempo. Il sindaco Mauro Giannini riferisce di almeno 7 persone evacuate dalle loro case: 2 a Ponte Messa e 5 a Maciano. Chiuso poi il ponte che porta a Petrella Guidi e la strada comunale in direzione di Maiolo. Insomma, torrenti in piena e il fiume Marecchia in condizioni allarmanti. A San Leo "non ci sono evacuati – spiega il sindaco Leonardo Bindi – ma alcune abitazioni sono rimaste isolate a causa delle strade ostruite dai detriti". Molte le frane segnalate, in particolare nella frazione di Monte Maggio, in Val di Sotto e al confine con Maiolo. Sotto il diluvio anche Talamelllo. "Ci stiamo coordinando – fa il punto il sindaco Pasquale Novelli – con la protezione civile, che è intervenuta con i suoi mezzi per rimuovere i detriti dalle strade che al momento risultano libere da ingombri in maniera definitiva". Segnalati, poi, numerosi smottamenti che hanno insistito sempre nella zona di Talamello.

A Novafeltria "ci sono sotto osservazione alcuni fossi – spiega il sindaco Stefano Zanchini – Diversi gli allagamenti". Ha ceduto completamente la briglia del fiume Marecchia all’altezza di Ponte Santa Maria Maddalena. "È una situazione allarmante, il livello del fiume è altissimo, ci stiamo salvando grazie a un muro di protezione, ma l’acqua è a pochi metri dalle nostre proprietà e non sappiamo cosa ci aspetta", dice la ristoratrice, Monica de Marchi, in preda allo sconforto. È già la seconda volta che la briglia cede. La situazione è monitorata da Comune e Anas. In pericolo anche alcune case posizionate sull’argine sinistro, che al momento risultano disabitate.

Rita Celli

Andrea G. Cammarata