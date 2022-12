Piemonti, l’ex ragazzo delle disco diventato il principe degli eventi

"Abbiamo perso una delle persone che ha fatto grande la riviera", così gli amici ricordano Gabriele Piemonti. La notizia della scomparsa ha cominciato a circolare nella serata di Santo Stefano. Un malore improvviso nella casa dove viveva a Milano con la moglie Ambra Orfei, sposata a Gradara nel 2015, e la figlia Ginevra. Inutile la corsa in ospedale. Piemonti aveva 61 anni. Era partito dal mondo della notte facendosi conoscere oltre i confini della Riviera. Erano gli anni Novanta, il periodo d’oro delle discoteche e Piemonti si trovò al timone di uno delle disco sulla collina di Riccione, il "Prince". Ne fece un locale culto per quegli anni. Impossibile dimenticare le immagini di quelle serate. Un fiuto per ciò che alle persone piace vedere e vivere che ne ha caratterizzato il futuro imprenditoriale con la Sceniko events e a seguire con la moglie, Ambra Orfei, con la quale ha condiviso molti progetti con aziende e municipi in giro per l’Italia. Dopo l’esperienza al Prince aveva portato le sue capacità al Byblos, sulle colline di Misano. Alla fine del secolo scorso la fondazione della Sceniko events, e pochi anni più tardi un’altra illuminazione, questa volta sulla spiaggia.

Era il 2002 e nasce il Malindi. Con i fratelli Ferdinando e Vittorio Bianchini, e Marcello e Micaela Galli il divertimento si sposta sulla sabbia. "Era un genio nel suo lavoro - ricorda Ferdinando -. Ho imparato tanto da lui. Al Malindi siamo partiti quasi per gioco, poi abbiamo creato anche il Bikini. Sapeva come gestire i locali e ne ha guidati tanti, dal Sinatra al Caffè Roma. Era riservato, professionale e geniale. La sua scomparsa è una notizia terribile". Piemonti era molto conosciuto anche a Riccione. E’ qui che le sue creazioni hanno inventato prodotti turistici nuovi. "Fu con lui - ricorda Stefano Caldari, ex assessore a Riccione - che partimmo nel 2014 con il Natale a Riccione. Ha contribuito a creare un prodotto turistico. Furono Natali bellissimi. Ci eravamo rivisti a Milano nel 2019. Aveva belle idee e le volevamo mettere sul campo, ma la pandemia bloccò tutto. Una grande persona: educata, corretta, decisa e creativa".

Di recente un’altra sua invenzione aveva stregato Riccione. "Avevamo riallacciato i rapporti - ricorda Maurizio Metto, presidente del Consorzio Ceccarini -. Con lui avevamo creato l’evento di Halloween. Era molto contento di essere tornato a Riccione e lo eravamo anche noi". Domani si terrà una funzione religiosa a Milano, poi la salma verrà trasferita a Cattolica, nella chiesa Pio V per il funerale di venerdì alle 11,30.

