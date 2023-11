"Piena solidarietà alla collega"

"Piena solidarietà e vicinanza alla collega Viviana Pellegrini, vittima di attacchi che, seppur provenienti dai famigliari della vittima, la cui reazione emotiva può essere umanamente comprensibile, restano del tutto ingiustificati ed inaccettabili proprio perché riferiti solo al ruolo di difensore svolto nel processo". Sono le parole di Alessandro Sarti, presidente del direttivo della Camera Penale di Rimini, che interviene così a margine di quanto avvenuto lunedì scorso, con l’avvocato della difesa Viviana Pellegrini che si è allontanata dal tribunale scortata dalla polizia di Stato, dopo la lettura della sentenza nei confronti di Raffaele Fogliamanzillo e la contestazione di alcuni parenti. "Prescindendo dal merito della vicenda, ciò che appare emblematico è che - da quanto si apprende dalla stampa – lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato, riconoscendone l’evidente incapacità di intendere e volere. Vale la pena ribadire che il diritto di difesa è garantito come obbligatorio dalla Costituzione e che il rispetto delle funzione professionale dell’avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e della società democratica. In altri termini, la presenza attiva del difensore nel processo, anche per l’imputato macchiato dalle accuse più gravi, è ciò che consente a ogni cittadino di poter vivere in uno Stato libero".