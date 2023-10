Pienone di residenti per scoprire il nuovo viale Ennio

Pienone e posti in piedi l’altra sera al centro Vittorio Belli per la presentazione dell’intervento di riqualificazione di viale Ennio, Igea centro, con nuove pavimentazioni, un rinnovato progetto delle aree verdi, nuovi arredi e punti luce. Un investimento di oltre 800mila euro. Lavori al via entro novembre. Termine in tempi utili per la stagione 2024. Il sindaco, con progettisti e funzionari, ha illustrato l’intervento e spiegato in quali parti dello stesso – volutamente lasciate ’in bianco’ – i cittadini saranno chiamati a fare proposte operative. Naturalmente in linea con lo spirito dell’opera. Nel prossimo incontro, il 9 novembre, saranno inserite nelle carte progettuali.