Pienone in piscina. "Quella esterna andava coperta con il pallone"

Sono tante le competizioni ospitate all’interno dello stadio del nuoto, "e i corsisti trovano chiuso", sostiene Fabrizio Pullè, segretario delle liste civiche di opposizione. Ciò che Pullè contesta è la mancata realizzazione del pallone a copertura della piscina olimpionica esterna, cosa che avrebbe consentito di mantenere la normale utenza anche in occasione delle gare. "Negli ultimi tempi si stanno rivolgendo a noi parecchie persone, tra l’infastidito e l’arrabbiato, per ciò che sta accadendo - premette Pullè -. Chiediamo una spiegazione sul perché non sia stata coperta la piscina e una immediata soluzione per tutti quegli sportivi che ogni giorno vorrebbero andare a nuotare nell’impianto comunale della propria città, e a cui invece viene impedito per soli interessi economici di qualcuno. Basta cancelli chiusi".

Se il pallone esterno non è stato montato i motivi sono molteplici, spiega l’assessore allo Sport Simone Imola. "Per febbraio, marzo e aprile, quelli previsti per il pallone, il costo si aggira sui 200mila euro tra montaggio, smontaggio e riscaldamento. Già lo scorso anno avevano iniziato un confronto con Federalberghi e i club di prodotto per cercare una soluzione vista la presenza delle gare. L’idea è che i privati commercializzino le corsie per competizioni e allenamenti ad esempio, così da sostenere l’allestimento della struttura. Quest’anno non è stato possibile perché il periodo del commissariamento ha bloccato il percorso avviato, esi è fatto tardi. Se invece Pullè chiede al Comune di pagarlo la cosa è singolare visto che un anno fa ci attaccarono per il contributo (dato poi dal commissario, ndr) reltivo ai maggiori costi dell’impianto".