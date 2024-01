Pienone per De Luigi: standing ovation a 50 km all’ora

Standing ovation e sale sold out a Riccione e a Rimini per il santarcangiolese Fabio De Luigi, regista e coprotagonista con Stefano Accorsi di 50 km all’ora. Al suo fianco il vulcanico ed esilarante attore e comico riccionese Paolo Cevoli, che duettando con lui ha infuocato la platea, strappando risate ai presenti. Il road movie, girato in Emilia-Romagna, già dalla sua prima uscita ha ottenuto ampio consenso di pubblico, grazie anche al cast che annovera anche Alessandro Haber, Vito, Marina Massironi e altri attori. Tutte esaurite le sei sale del Cinepalace, tante’è che il patron, Massimiliano Giometti, è stato costretto a lasciare fuori diverse persone.

Altrettanto bene è andata al Multiplex Le Befane, dove ad attendere la prima del film erano in mille. Con la simpatia di sempre De Luigi (Rocco) e Cevoli, nelle vesti del parroco, hanno stretto tutti in un grande abbraccio collettivo, intrattenendo il pubblico di sala in sala tra piacevolissime gag. Quasi un’impresa, considerato che davanti agli ingressi erano appostati numerosi fan a caccia di un selfie. Sorpresa nella sala sei di Riccione, dove ad accogliere De Luigi e Cevoli c’erano pure il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sindaca Daniela Angelini, affiancati da rappresentati della Sony Pictures International Productions e da Fabio Abagnato, presidente dell’Emilia-Romagna Film Commission. Bonaccini nell’evidenziare le "meravigliose immagini della regione" che appaiono nel film, al quale auspica un gran successo, ha fatto appello affinché s’investa nella cultura, tanto più ora che siamo in mezzo a un preoccupante oscurantismo. "Ci potranno salvare cultura e bellezza, rappresentate da questo film".

"Era da una vita che volevo fare un film del genere, che facesse vedere l’Emilia-Romagna – le parole di De Luigi –. Quando abbiamo cominciato a girare abbiamo avuto una difficoltà abbastanza evidente, perché purtroppo c’è stata l’alluvione. Abbiamo parato i colpi, siamo andati avanti con gran fatica, tirando fuori un film che spero sia gradevole e possa piacere".

Nives Concolino