Pienone per l’Emilia Street Parade. In 20mila nella via riqualificata

È una festa da incorniciare quella che ha calamitato a Santarcangelo circa 20mila persone per partecipare alla Emilia Street Parade, l’evento inaugurale per il tratto di SS9 restaurata da un cantiere di rinnovamento da oltre due milioni di euro e che negli ultimi anni ha ingabbiato il tratto di strada, ora liberata. L’evento, con cui Santarcangelo ha anche rinnovato il proprio sostegno alla Mutoid Waste Company, è cominciato sabato pomeriggio con la biciclettata che dalla stazione ha raggiunto Santa Giustina e poi percorso la nuova ciclabile sulla via Emilia. All’iniziativa hanno partecipato circa cento persone, comprese autorità come la consigliera regionale Alice Parma e la presidente di Anthea, Nadia Rossi: all’arrivo nell’area della festa, il gruppo è stato accolto dalla Legio VI Ferrata.

Dopo la musica dal vivo di Panjea e The Andy Macfarlane Two Man Orchestra è andato in scena l’atteso spettacolo con il fuoco di Nikki Rifiutile, ambasciatrice della Mutoid Waste Company insieme allo stesso Macfarlane e a Lu Lupan, che ha esposto le sue sculture sui carri con le postazioni musicali. La festa è poi preseguita nella notte con i vari dj-set. Nel complesso, l’evento "si è svolto senza particolari criticità sia sul fronte della sicurezza sia per quanto riguarda la viabilità, presidiata dalla Polizia locale fin dalle prime ore del mattino – ha reso noto l’amministrazione –, con disagi contenuti sia per i residenti sia per chi si è trovato a transitare lungo la SS9. Concluso l’intervento di pulizia da parte di Hera, la strada è stata riaperta già alle 4 del mattino (di ieri,ndr), quattro ore prima rispetto al termine prestabilito". La Emilia Street Parade ha impegnato oltre 70 gli addetti, 32 agenti di Polizia locale, una decina di uomini delle forze dell’ordine, 18 volontari tra Giacche verdi e Poggibernese, oltre a 13 operatori addetti alla sicurezza.

"Con Emilia Street Parade abbiamo creato un nuovo format che ora mettiamo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e in particolare dei 31 sindaci delle città collocate lungo la via Emilia: come la Notte rosa che apre l’estate unendo tutta la Riviera da Cattolica a Comacchio, Emilia Street Parade può diventare l’evento di sistema che chiude la stagione collegando l’entroterra lungo la sua spina dorsale, da Rimini a Piacenza", ha esultato il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. "Vogliamo porre le basi per un grande progetto regionale: la costruzione di un piano strategico per la Via Emilia, capace di unire rigenerazione urbana, sviluppo economico, identità territoriale e valorizzazione turistica", ha poi aggiunto la consigliera regionale Alice Parma.