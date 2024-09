Piergiorgio Odifreddi dialoga con Cecchini

A Riccione sta per arrivare ‘Un matematico impertinente’. Questa sera alle 21,15 in piazzale Ceccarini si svolgerà l’ultimo appuntamento della rassegna di conversazioni e incontri letterari promossa dal Comune in collaborazione con Block 60 e Mondadori Bookstore. Il tour letterario di ‘Senza fine’ si chiude con Piergiorgio Odifreddi. Matematico, divulgatore di storia della scienza, filosofia e religione, Odifreddi interverrà sugli argomenti d’attualità, che toccano la quotidianità di chiunque. Spaziando dall’intelligenza artificiale alla pace, l’ambiente, la conoscenza e la fede. Con lo spirito critico che lo caratterizza affronterà il tema della crisi del mondo occidentale, già trattato nel suo ultimo libro ‘C’è del marcio in Occidente’. Odifreddi dialogherà con Gustavo Cecchini, già direttore della biblioteca di Misano. Al termine della conferenza verrà lasciato spazio al pubblico per le domande.