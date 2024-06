Caso Pierina, le amiche di Manuela confermano la storia d’amore con Louis: “Una vera infatuazione”

Rimini, 21 giugno 2024 – Di nuovo sotto torchio. Louis Dassilva sarà sentito nuovamente dagli inquirenti. Questa volta però il 34enne senegalese lo farà da unico indagato per il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate nel garage sotterraneo di via Del Ciclamino, il 3 ottobre del 2023. La convocazione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Dassilva è stato invitato a presentarsi martedì prossimo alle 10 in Procura, a Rimini, insieme all’avvocato di fiducia Riario Fabbri, per essere sottoposto ad un interrogatorio alla presenza del pubblico ministero Daniele Paci. A quel punto davanti a Louis si spalancheranno due strade: potrà scegliere se avvalersi della facoltà di non rispondere oppure accettare di rispondere alle domande che gli verranno poste dagli inquirenti.

Omicidio Pierina Paganelli. A sinistra l'unico indagato Louis Dassilva. A destra la nuora Manuela Bianchi

A otto mesi dal brutale assassinio dell’ex infermiera in pensione, le indagini sembrano avviarsi verso una svolta decisiva. Gli investigatori della squadra mobile di Rimini, guidata dal commissario capo Marco Masia, propendono per l’ipotesi di un omicidio d’impeto, mentre Luciano Garofano, ex capo dei Ris e consulente di Manuela Bianchi (la nuora della vittima), ha parlato di un delitto premeditato. Una possibile chiave del giallo, secondo gli inquirenti, andrebbe ricercata nei risvolti legati alla relazione extraconiugale tra Manuela Bianchi e il vicino di casa, Louis Dassilva. Proprio su questo argomento, l’altro ieri, sono state a lungo sentite due amiche della Bianchi, convocate in Questura come persone informate sui fatti. Alle due donne, rimaste negli uffici di piazzale Bornaccini dal pomeriggio fino a sera, gli investigatori hanno posto delle domande riguardanti la storia d’amore clandestina tra Manuela e Louis. Possibile che Pierina sapesse di quel flirt segreto – secondo alcuni, proseguito anche dopo l’omicidio – o che comunque avesse incominciato a nutrire dei sospetti sulla presenza di un altro uomo nella vita della moglie del figlio Giuliano? Quesiti che potrebbero aiutare gli inquirenti a gettare luce sul possibile movente di un enigma che sembra farsi sempre più intricato, settimana dopo settimana. Secondo quanto emerso, le testimoni avrebbero confermato l’esistenza di quel legame amoroso tra il senegalese e la vicina di casa: non una semplice ’storiella’ passeggera, ma un’infatuazione vera e propria, da una parte e dall’altra. Alle due amiche di Manuela, sono state inoltre fatte delle domande riguardanti i suoi rapporti con la famiglia Saponi.