Pierina, Barzan denunciato dall’Ordine degli avvocati di Rimini: cosa succede

Rimini, 12 maggio 2025 – L’Ordine degli avvocati di Rimini ha presentato un esposto-denuncia nei confronti di Davide Barzan, “chiedendo di valutare la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione forense e dell’illecito amministrativo di usurpazione del titolo di Avvocato”.

Così ha fatto sapere il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Rimini Roberto Brancaleoni, informando dell’atto depositato la trasmissione ‘Le Iene’, che nelle scorse settimane si sono concentrate con numerosi servizi sull’attività del consulente incaricato di Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta di via del Ciclamino.

L’esposto-denuncia arriva “anche a seguito delle numerose testimonianze raccolte e pubblicate dalla trasmissione”, ha spiegato Brancaleoni.

Davide Barzan è consulente incaricato in difesa di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e attualmente indagata per favoreggiamento

La novità arriva dopo che Barzan stesso aveva denunciato per diffamazione aggravata e stalking, a vario titolo, sia il giornalista che ha curato i servizi de ‘Le Iene’ – che appunto riportano da diverso tempo testimonianze riguardo la sua attività come avvocato senza avere i titoli per farlo – sia Valeria Bartolucci (che intervistata dalle stesse Iene avrebbe riferito di come Barzan si sarebbe presentato a lei in qualità di avvocato all’inizio della lunga querelle giudiziaria legata al delitto di Pierina) che la consulente e criminologa Roberta Bruzzone, nel pool difensivo di Louis Dassilva.

Per ingarbugliare ancora di più la situazione, successivamente alle querele fatte da Barzan solo l’altro giorno è giunta notizia di un’ulteriore denuncia, questa volta a suo carico: secondo quando riportato da un 57enne (denuncia ora al vaglio della Procura di Rimini) Barzan lo avrebbe truffato per un valore di 150mila euro, fingendosi avvocato.