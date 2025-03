Giallo di Pierina, Bruzzone: “Manuela non è credibile, pronti a smentirla”

Rimini, 7 marzo 2025 – Chi dice la verità? Tra una Manuela Bianchi che dopo 17 mesi ha svelato di aver visto la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli l’ex amante nel seminterrato, e un Louis Dassilva che, invece, dal carcere di Rimini in cui si trova, taglia corto: “Tutte bugie, io ero in casa”. Appunto: chi dice la verità? Se lo chiede la procura di Rimini, che nei prossimi giorni potrebbe disporre un vero e proprio ‘faccia a faccia’ tra gli amanti, ora entrambi indagati: per favoreggiamento lei, omicidio Louis. Un confronto in cui cristallizzare quanto riferito dalla Bianchi sul delitto di via del Ciclamino: un duello rusticano di versioni per capire chi dei due abbia mentito e chi no. Il tutto mentre dagli incidenti probatori emergono risultati favorevoli al 34enne, assistito dalla criminologa Roberta Bruzzone che dopo i recenti sviluppi esulta: “È come giocare ai lego: per ogni pezzo che montano (gli inquirenti, ndr), noi lo smontiamo”.

Omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva con la criminologa Roberta Bruzzone © Manuel Migliorini / Adriapress

Dottoressa Bruzzone, sebbene si tratti di una nota preliminare, i primi esiti sull’altezza dell’ignoto ripreso dalla cam3 pendono a vostro favore...

“Aggiungerei al punto che i super periti del gip hanno sentito l’esigenza di inviare una nota preliminare per dire che non serve andare oltre. Che quello nel filmato della cam3 non può essere Dassilva. Tant’è che come pool difensivo di Louis abbiamo anche trovato la persona che verosimilmente era stata ripresa. E che era sfuggita a chi indaga”.

La nota parla solo dell’altezza però. Si attende contestazioni dai periti della procura o richieste di approfondimenti?

“Possono fare tutte le richieste che vogliono, il risultato non cambierà: le persone non possono accorciarsi. Siamo abituati a scontri frontali, ma sinora sono andati tutti a nostro favore”.

Fa riferimento anche al Dna?

“È il più recente e con l’ultima integrazione (nessuna traccia di Dassilva anche sulle chiavi di Pierina, ndr) esclude che Louis fosse sulla scena del crimine: non ci sono elementi scientifici per collocarlo lì”.

Manuela Bianchi con il suo legale Davide Barzan © Manuel Migliorini / Adriapress

La perizia sui cellulari però certifica un periodo di inattività dei dispositivi dell’indagato mentre Pierina veniva uccisa.

“Dassilva era a casa sua, quali interazioni avrebbe dovuto compiere?”.

Ora la nuova testimonianza di Manuela ha scompigliato le carte in tavola. Come cambiano per voi le cose?

“Non cambiano. Non abbiamo evidenza di quanto riferito dalla Bianchi. Ma laddove fosse in qualche modo veritiero quanto trapelato, ossia che Manuela abbia collocato Louis in garage la mattina del ritrovamento, noi siamo tranquilli. Manuela non è credibile: sapremo smentirla”.

A tal proposito ritiene possibili altri incidenti probatori? Magari proprio sull’audio della telecamera nei sotterranei?

“Non escludo assolutamente altri incidenti probatori e non vediamo l’ora di avere questa nota audio su cui lavorare”.

E se nei prossimi giorni la procura dovesse chiedere di risentire Louis alla luce di quanto detto dalla Bianchi?

“Dassilva non ha niente da aggiungere. Ha già reso la sua versione dei fatti nel primo interrogatorio”.

Presto potrebbe quindi arrivare una richiesta di scarcerazione?

“Aspettiamo di capire cosa abbia detto Manuela. E di leggere le motivazioni della Cassazione per poi tornare al Riesame con un quadro completo su tutti gli elementi”.