Caso Pierina ultime notizie, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva

Rimini, 10 giugno 2025 – A poco più di un mese dall'avviso di conclusione delle indagini, la Procura di Rimini ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Il fascicolo è ora nelle mani del giudice per l’udienza preliminare, Raffaele Deflorio, che ha fissato la prima udienza per lunedì 23 giugno, alle 9.15, in camera di consiglio, nell’aula L del Tribunale di Rimini.

Louis Dassilva rinviato a giudizio, è l'unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli (foto d'archivio Manuel Migliorini)

Tutte e quattro le aggravanti contestate dal pubblico ministero Daniele Paci durante le indagini sono state confermate nella richiesta di rinvio a giudizio.

Si tratta dei motivi abbietti, della crudeltà nei confronti della vittima, dell’aver agito in orario notturno approfittando di condizioni tali da impedire la difesa personale della donna, e – soprattutto – della premeditazione.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Rimini, il 35enne senegalese la sera del 3 ottobre 2023 avrebbe atteso il rientro di Pierina Paganelli, sapendo che quella volta si sarebbe recata da sola – senza la nipote – all’adunanza dei testimoni di Geova.

Sarebbe quindi sceso nei garage condominiali di via del Ciclamino, dove avrebbe aggredito la donna colpendola con 29 coltellate.

Una delle ferite, inferta nella zona sottoclaveare destra, ha raggiunto il cuore, risultando fatale.