Pierina, Louis Dassilva sarà scarcerato? Ecco quando la decisione del giudice

Rimini, 4 aprile 2025 – E' attesa per la prossima settimana a Rimini la decisione del gip Vinicio Cantarini sulla scarcerazione di Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre del 2023.

La richiesta di scarcerazione è stata presentata dai legali di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, a seguito dei primi risultati preliminari degli incidenti probatori riferiti all'esame del Dna e del video della cam 3 della farmacia di via del Ciclamino.

I test genetici avrebbero infatti escluso la presenza di tracce di Dna di Louis sulla scena del delitto, mentre l'incidente probatorio sulla cam ha mostrato che il soggetto immortalato dal video è di statura più bassa rispetto a quella di Dassilva, anche se al momento si attendono ancora le comparazioni riferite al colore della pelle.

Prima di decidere, tuttavia, il gip ha voluto sentire in incidente probatorio la nuora della vittima, Manuela Bianchi, ex amante di Louis, per cristallizzare le sue dichiarazioni riferite alla mattina del 4 ottobre del 2023: la donna ha affermato di aver incontrato Dassilva, al suo rientro a casa, e che il 35enne le avrebbe detto che c'era una donna stesa a terra dietro la porta tagliafuoco.