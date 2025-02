Pierina, Dassilva e il test della telecamera: la diretta

Rimini, 11 febbraio 2025 – Louis Dassilva è arrivato sotto una pioggia fine per l’atteso esperimento, cruciale per il caso di Pierina Paganelli: quello sulla cam della farmacia San Martino. Tutto in orario: l’esperimento infatti era previsto a partire dalle 15.30 di oggi in via del Ciclamino a Rimini. Perito del tribunale e periti delle parti stanno conferendo su modalità di svolgimento della camminata. Sul posto il pm Daniele Paci. Sul balcone c’è anche Valeria Bartolucci. Dassilva sta percorrendo, seguendo una linea tracciata sull’asfalto, lo stesso percorso effettuato la sera del 3 ottobre del 2023, giorno del delitto, dalla sagoma misteriosa che alle 22.17 è stata ripresa dall’occhio elettronico della telecamera. Oltre una ventina gli agenti tra squadra mobile e polizia penitenziaria sul posto per garantire la sicurezza dell'incidente probatorio che servirà a identificare 'ignoto 1' della 'cam3'.

Louis Dassilva durante il test della telecamera in via del Ciclamino a Rimini (foto Migliorini)