Pierina, scontro tra periti su Cam3, Dna e cellulari. Bruzzone: “Oggi si può chiudere l’accertamento”. La diretta

“Scientificamente sulla scena del crimine Louis Dassilva non c’è”. Lo scandisce chiaro la genetista Baldi, consulente dell’indagato per omicidio al suo ingresso nel palazzo di giustizia per relazionare poi sugli esiti degli esami del Dna. “Abbiamo comunque ritenuto tutti di non lasciare niente di intentato e analizzare in seconda battuta anche telecomando e chiavi di Pierina, ma anche in questo caso non è emerso nulla contro Dassilva”. Invece, la Baldi ha ritenuto “una cosa grave” non aver repertato il capello che si trovava all’angolo della bocca di Pierina Paganelli al momento del ritrovamento, “ma è una cosa che può capitare”, ha poi concluso entrando in tribunale.