Pierina, due anni dopo l’omicidio. Domani via al processo a Dassilva

In principio, fu un cadavere nel seminterrato buio di un agglomerato di palazzoni alla prima periferia di Rimini. Il corpo di Pierina Paganelli, 78 anni, trovato straziato a coltellate la mattina di un 4 ottobre qualsiasi del 2023. L’inizio di un caso strano, lungo, assurdamente complesso e aggrovigliato come forse mai ci si sarebbe aspettati dopo un giorno dal ritrovamento. Il giallo di via del Ciclamino, la cui popolarità e mediaticità si è alimentata col passare dei mesi e l’emergere di veleni e altarini tra vicini, tra famiglie, anche all’interno della famiglia di Pierina stessa. Proprio lì, dove sin da subito gli occhi della procura si sono posati, restringendo il campo dei sospetti a un pianerottolo, il terzo del civico 31, dove la stessa Pierina viveva. Dove il figlio Giuliano viveva, con la moglie Manuela Bianchi. E dove anche l’unico indagato, oggi imputato, per l’omicidio della Paganelli viveva: Louis Dassilva.

Il delitto di Pierina è un giallo maturato tra rancori parentali (quelli che sarebbero intercorsi in un deteriorato rapporto tra Manuela e la suocera), e segreti passionali (la storia d’amore clandestina tra la stessa Bianchi e Louis Dassilva). Proprio qui starebbe, secondo la procura, il germoglio del male che avrebbe portato il 35enne senegalese a uccidere a coltellate Pierina Paganelli. Per proteggere Manuela – che l’indomani mattina avrebbe dovuto affrontare il giudizio degli anziani dei Testimoni di Geova, proprio in ragione della storia extraconiugale e in procinto di essere scoperta – e, sostiene sempre la procura, per proteggere se stesso e il suo di matrimonio, con Valeria Bartolucci.

Ricostruzioni, indizi, una babele elefantiaca di accertamenti che per quasi due anni hanno impegnato la squadra mobile di Rimini, diretta dal vice questore Marco Masia, e che portano in dote al processo imminente ben quattro incidenti probatori che hanno cristalizzato elementi che verranno giudicati direttamente dalla corte (tra cui l’esclusone del Dna dell’imputato dalla scena del crimine). Una Corte d’Assise di otto giudici, due togati e sei popolari. Donne e uomini della giustizia che domani mattina saranno chiamati ad iniziare le proprie valutazioni che porteranno infine ad una sentenza nei confronti di chi, sempre da domani, osserverà la resa dei conti sul proprio destino da dietro il banco degli imputati. Louis Dassilva, senegalese 35enne, è a giudizio per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato, con il rischio di andare incontro anche a un ergastolo se dovesse essere giudicato colpevole.

Domani, dalle 9.30, dopo la lettura del capo di imputazione che contiene le aggravanti della premeditazione, crudeltà, motivi abietti e minorata difesa della vittima, la Corte chiederà la costituzione delle parti: quindi gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, per l’imputato Dassilva, Monica e Marco Lunedei per i familiari di Pierina, costituitisi parti civili. Si presenteranno tutte le questioni preliminari e quindi si passerà all’ammissione testi. Sono 124 quelli della Procura e 145 quelli della difesa, di cui almeno un centinaio in comune. Sia procura, sia difesa in cima alla lista dei testimoni hanno inserito Manuela Bianchi, la figura chiave intorno alla quale ruota il giallo. La donna, difesa dall’avvocata Nunzia Barzan, era finita a marzo nel registro degli indagati per favoreggiamento personale di Dassilva e dichiarazioni false al pm. L’ipotesi era che la nuora avesse mentito per difendere l’uomo con cui aveva una relazione. E proprio le sue dichiarazioni, rese in un incidente probatorio, sarebbero l’elemento principale contro Dassilva (collocato dalla Bianchi nei garage di via del Ciclamino prima del ritrovamento del cadavere), dopo che un altro accertamento irripetibile ha chiarito che l’uomo ripreso poco dopo l’omicidio in strada da una telecamera della farmacia di via del Ciclamino non è l’imputato 35enne.