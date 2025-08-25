Pierina, 1000 firme per Dassilva: “Libertà in attesa del processo”

'Sopravvivere' fino alla sosta

25 ago 2025
Quasi un migliaio di adesioni alla petizione online che chiede la liberazione dell’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. La vicenda divide l’opinione pubblica

Per approfondire:

Rimini, 25 agosto 2'025 – Quasi un migliaio di persone hanno sottoscritto la petizione lanciata su change.org con un titolo che non lascia dubbi: “Chiedere la libertà immediata per Louis Dassilva: basta alla custodia cautelare infinita”. Una mobilitazione che ha riportato l’attenzione della città sul caso di via del Ciclamino, dove il 3 ottobre 2023 venne uccisa Pierina Paganelli. Il nome di Dassilva, 35enne senegalese ex vicino di casa della vittima, è da quasi due anni legato a questa vicenda. Dal luglio 2024 si trova in carcere ai “Casetti”, in custodia cautelare.

Lo scorso 14 luglio il gup Raffaele Deflorio ha firmato il decreto di rinvio a giudizio, fissando al prossimo 15 settembre la prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Dassilva comparirà in aula con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Le quattro aggravanti riconosciute dal giudice – premeditazione, crudeltà, motivi abietti e approfittamento della minorata difesa della vittima – hanno reso impossibile accedere a riti alternativi come il rito abbreviato.

Dassilva è difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Con quella data, il 15 settembre, il caso entrerà in una nuova fase, che vedrà il 35enne senegalese passare dal ruolo di indagato a quello di imputato. L’inchiesta si è sviluppata lungo quasi due anni di accertamenti, audizioni e riscontri tecnici. Ora sarà compito della Corte valutare il quadro accusatorio, ascoltare testimoni e parti civili, e dare una risposta giudiziaria a una vicenda che dal 2023 tiene mezza Italia con il fiato sospeso. Dassilva ha sempre ribadito la propria estraneità ai fatti e lo farà ora nel ruolo di imputato, potendo difendersi nel processo.

Intanto, fuori dalle aule, la vicenda continua a polarizzare il dibattito. Da un lato la richiesta di giustizia per Pierina, invocata dai familiari della vittima che, attraverso i loro avvocati, hanno dichiarato di aver accolto la decisione del gup “con sofferenza, ma anche con fiducia nell’operato degli inquirenti”.

Dall’altro, le firme a sostegno della scarcerazione di Dassilva, testimonianza di una parte dell’opinione pubblica che ritiene eccessivamente lunga la custodia cautelare e chiede che l’imputato possa affrontare il processo da uomo libero. Protezione di se stesso, della propria stabilità familiare e del matrimonio, ma anche della propria amante, Manuela Bianchi, prossima ormai ad essere scoperta da Pierina: queste le motivazioni che, secondo il pm Daniele Paci e gli investigatori della squadra mobile di Rimini, avrebbero spinto Dassilva a mettere in atto l’aggressione.

Rimini, 16 luglio 2025 - E' una ricorrenza strana il 16 luglio per Louis Dassilva. Fino a due giorni fa, avrebbe potuto essere sì l'anniversario del suo ingresso al carcere 'Casetti' di Rimini, ma anche la data della sua uscita da dietro le sbarre, come se fosse stato un giro completo di un Monopoli di indagini necessario per uscire di prigione. Invece così non è stato. Poiché lunedì 14 luglio è arrivato da parte del gup del Tribunale di Rimini il decreto di rinvio a giudizio di Dassilva per l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa in via del Ciclamino 31 a Rimini il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate.

Solo se il rinvio a processo dinanzi alla Corte d'Assise non fosse arrivato, infatti, sarebbero scaduti i termini cautelari e il 35enne senegalese sarebbe uscito.

E allora ecco che questo 16 luglio resta appeso al ricordo dell'arresto. Dall'inizio di un anno che ha scolpito sul calendario dell'inchiesta momenti e colpi di scena che hanno alimentato sempre di più l'attenzione per il giallo di Pierina.

