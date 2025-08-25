Pierina, 1000 firme per Dassilva: “Libertà in attesa del processo”

Rimini, 25 agosto 2'025 – Quasi un migliaio di persone hanno sottoscritto la petizione lanciata su change.org con un titolo che non lascia dubbi: “Chiedere la libertà immediata per Louis Dassilva: basta alla custodia cautelare infinita”. Una mobilitazione che ha riportato l’attenzione della città sul caso di via del Ciclamino, dove il 3 ottobre 2023 venne uccisa Pierina Paganelli. Il nome di Dassilva, 35enne senegalese ex vicino di casa della vittima, è da quasi due anni legato a questa vicenda. Dal luglio 2024 si trova in carcere ai “Casetti”, in custodia cautelare.

Lo scorso 14 luglio il gup Raffaele Deflorio ha firmato il decreto di rinvio a giudizio, fissando al prossimo 15 settembre la prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Dassilva comparirà in aula con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Le quattro aggravanti riconosciute dal giudice – premeditazione, crudeltà, motivi abietti e approfittamento della minorata difesa della vittima – hanno reso impossibile accedere a riti alternativi come il rito abbreviato.

Dassilva è difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Con quella data, il 15 settembre, il caso entrerà in una nuova fase, che vedrà il 35enne senegalese passare dal ruolo di indagato a quello di imputato. L’inchiesta si è sviluppata lungo quasi due anni di accertamenti, audizioni e riscontri tecnici. Ora sarà compito della Corte valutare il quadro accusatorio, ascoltare testimoni e parti civili, e dare una risposta giudiziaria a una vicenda che dal 2023 tiene mezza Italia con il fiato sospeso. Dassilva ha sempre ribadito la propria estraneità ai fatti e lo farà ora nel ruolo di imputato, potendo difendersi nel processo.

Intanto, fuori dalle aule, la vicenda continua a polarizzare il dibattito. Da un lato la richiesta di giustizia per Pierina, invocata dai familiari della vittima che, attraverso i loro avvocati, hanno dichiarato di aver accolto la decisione del gup “con sofferenza, ma anche con fiducia nell’operato degli inquirenti”.

Dall’altro, le firme a sostegno della scarcerazione di Dassilva, testimonianza di una parte dell’opinione pubblica che ritiene eccessivamente lunga la custodia cautelare e chiede che l’imputato possa affrontare il processo da uomo libero. Protezione di se stesso, della propria stabilità familiare e del matrimonio, ma anche della propria amante, Manuela Bianchi, prossima ormai ad essere scoperta da Pierina: queste le motivazioni che, secondo il pm Daniele Paci e gli investigatori della squadra mobile di Rimini, avrebbero spinto Dassilva a mettere in atto l’aggressione.