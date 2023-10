Pierina fu colpita 29 volte. Oggi il figlio torna a casa

Come una furia. Quella necessaria per sferrare 29 coltellate, e non 17 come emerso nella fase iniziale delle indagini, uccidendo e straziando il corpo di Pierina Paganelli, la pensionata 78enne morta a Rimini in via del Ciclamino ormai tre settimane fa e per il cui omicidio non figura ancora nessun iscritto al registro degli indagati. Secondo gli ultimi aggiornamenti investigativi, il killer di Pierina avrebbe infatti colpito 29 volte, accanendosi sulla donna e svelando un nuovo dettaglio di odio nei confronti della 78enne uccisa e con la quale presumibilmente l’assassino aveva avuto screzi in passato. Una novità a cui si aggiunge anche l’isolamento di nuove tracce di sangue che sarebbero state trovate dalla polizia Scientifica a circa 50 metri dal punto in cui è stato poi ritrovato la mattina del 4 ottobre il cadavere di Pierina. Nel corso degli ultimi sopralluoghi da parte degli investigatori, infatti, sarebbe emerso come le tracce ematiche in questione arriverebbero sino alla porta tagliafuoco che conduce alle scale di un altro civico, nello stesso condominio dove si trova anche l’appartamento di Duilio Bianchi, padre di Manuela e Loris, nonché consuocero di Pierina Paganelli.

Da determinare è ancora la paternità delle tracce di sangue in questione, dal momento che in precedenza altre tracce ematiche trovate davanti al box auto di Duilio erano poi state attribuite a una bambina che si era ferita nei sotterranei giocando giorni prima.

A diradare la nube attorno a questo nuovo elemento sarà la Scientifica di Roma, a cui spetta l'analisi anche dei due asciugamani e tre fazzoletti già sequestrati dagli inquirenti nei giorni scorsi dall'appartamento di Duilio Bianchi. Il materiale era finito nel mirino della Procura e squadra mobile poiché potrebbe riportare tracce di probabile sostanza ematica. Le speranze sono quelle di trovare elementi in più su una possibile via di fuga dell'assassino, fino a dare un eventuale volto a chi ormai tre settimane fa ha tolto la vita a Pierina, mamma di Giuliano Saponi, già vittima di un misterioso incidente avvenuto lo scorso maggio e a seguito del quale il 53enne – residente anche lui in via del Ciclamino 31 – si trova ricoverato in clinica da oltre cinque mesi. Un tunnel da cui oggi Giuliano uscirà. Oggi, infatti, sono attese le dimissioni, con il figlio di Pierina che tornerà a vivere con la moglie Manuela e la figlia 16enne proprio nell'appartamento di fronte a quello che fino a tre settimane fa era abitato dalla mamma morta.

Francesco Zuppiroli