Pierina e il garage degli orrori: al setaccio l’audio della sera del delitto

Rimini, 1 settembre 2025 – Quello di oggi è stato, forse, uno degli ultimissimi atti di un’indagine complessa che da quasi due anni tiene l’Italia intera con il fiato sospeso. Dopo mesi di silenzio e un’estate in sordina, sono tornati ad accendersi i riflettori su via del Ciclamino, teatro del delitto di Pierina Paganelli, commesso il 3 ottobre del 2023.

Le perizie fonometriche in via del Ciclamino e nel riquadro la vittima Pierina Paganelli (foto Migliorini)

L’audio proveniente dal garage in cui si è consumato l’omicidio è stato al centro dell’esame cominciato alle 19.30, quando in via del Ciclamino si sono riuniti i periti nominati dal gip Vinicio Cantarini, lì nello stesso luogo dove la telecamera di uno dei box condominiali registrò i rumori delle 29 coltellate sferrate contro l’anziana.

Mentre la 78enne veniva aggredita la telecamera del condomino registrava le urla di dolore della vittima ma anche altri suoni. In carcere come unico indagato si trova dal 16 luglio 2024 Louis Dassilva che secondo la Procura avrebbe agito per amore nei confronti della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, con cui aveva una relazione extraconiugale.

Per il consulente della squadra mobile si sentirebbero voci e la parola “calma” prima delle coltellate. Una voce che sarebbe compatibile con quella di Dassilva. Sulla perizia fonica, gli avvocati difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno chiesto ed ottenuto l’incidente probatorio iniziato ieri.

Secondo i difensori nell’audio vi sarebbero solo suoni “non decifrabili”. Il gip ha però ristretto il campo di indagine in maniera temporale. Ossia saranno analizzati i rumori e le eventuali voci tra le 21.45 e le 23.15 della sera dell’omicidio e dalle 7.50 alle 8.30 della mattina del ritrovamento.

La mattina del 4 ottobre del 2023 riveste un’importanza fondamentale in tutto il fascicolo d’indagine perché la nuora Manuela Bianchi il 4 marzo ha raccontato agli inquirenti di aver incontrato in garage Louis, l’uomo che poi gli avrebbe dato anche le istruzioni di come comportarsi.

Il gip ha ammesso anche il quesito presentato dalla difesa di analizzare il filmato della telecamere della farmacia che riprende il fratello della nuora, Loris Bianchi scendere due volte nel seminterrato di via del Ciclamino.

Lo scorso 14 luglio il gup Raffaele Deflorio ha firmato il decreto di rinvio a giudizio, fissando al prossimo 15 settembre la prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Dassilva comparirà in aula con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

Le quattro aggravanti riconosciute dal giudice – premeditazione, crudeltà, motivi abietti e approfittamento della minorata difesa della vittima – hanno reso impossibile accedere a riti alternativi come il rito abbreviato.