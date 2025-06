Pierina, il giallo infinito. Disposta la super perizia sull’audio dei garage. Voci e suoni sotto la lente

di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli

Cinque. È il numero degli incidenti probatori disposti finora nel lungo e tormentato percorso giudiziario sull’omicidio di Pierina Paganelli. Cinque, come gli accertamenti tecnici che in venti mesi di indagini hanno cercato di far luce sul giallo di via del Ciclamino. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato autorizzato ieri dal gip Vinicio Cantarini, che ha accolto la richiesta dei legali di Louis Dassilva – il 35enne senegalese in carcere da quasi un anno – riguardante una nuova perizia fonica.

Oggetto dell’accertamento saranno le registrazioni sonore acquisite dalla videocamera installata nel box auto di proprietà di uno dei condomini di via del Ciclamino, collocata a circa 64 metri dal luogo del delitto. I consulenti dovranno analizzare i suoni registrati in due specifiche finestre temporali: la sera dell’omicidio tra le 21.45 e le 23.15 (Pierina fu uccisa alle 22.13) e la mattina successiva, tra le 7.50 e le 8.30, quando fu ritrovato il corpo. I suoni contenuti nella registrazione saranno messi in comparazione con una serie di rumori ambientali ascrivibili al seminterrato in cui si è consumato il delitto. Quelli delle porte tagliafuoco, degli ascensori, del cancello principale dell’area garage, delle porte basculanti dei box auto di proprietà di Manuela Bianchi (la nuora della vittima), della stessa Paganelli e della coppia Bartolucci-Dassilva.

Sotto la lente di ingrandimento dei periti dovranno finire anche alcune presunte voci umane, in particolar modo dei bisbigli, riconducibili secondo gli inquirenti ad un dialogo tra un uomo e una donna all’interno del box auto della Bianchi. L’incarico peritale verrà conferito lunedì alle 12. A eseguire l’analisi saranno due esperti di primo piano: il colonnello Davide Zavattaro, già comandante della sezione fonica del Ris di Roma e Messina, e il professor Michele Vitiello, specialista in fonica e informatica. I suoni al centro della perizia sono destinati ad accendere nuovamente lo scontro tra l’accusa e la difesa di Dassilva (avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi). Secondo la procura, le voci e i rumori sarebbero compatibili con le dichiarazioni rese da Manuela Bianchi, la quale ha raccontato di aver incontrato Dassilva poco prima di trovare il corpo della suocera.

Lui le avrebbe detto cosa fare e come comportarsi. Di opinione contraria è la difesa dell’indagato, che contesta la validità dei rilievi finora prodotti. Il consulente Marco Zonaro ha evidenziato l’impossibilità, a causa della distanza e delle caratteristiche ambientali, di attribuire con certezza scientifica i suoni captati dalla telecamera a specifiche persone. Sarebbero interferenze, sostiene, provenienti da più livelli del condominio tramite le bocche di lupo. Il gip ha tuttavia stabilito che l’incarico peritale dovrà essere circoscritto esclusivamente ai due lassi temporali indicati. Escludendo quindi ogni tentativo della difesa di allargare l’analisi a giorni o orari precedenti o successivi. Tra le istruzioni date agli esperti vi è anche il compito di effettuare una comparazione tra i nuovi rilievi acustici e i 55 campioni fonici già acquisiti dal perito della Procura, verificandone eventuali discrepanze. In particolare, se individuate voci umane, si dovranno comparare – anche solo per esclusione – con i timbri vocali di Louis Dassilva, di Loris Bianchi, di Pierina Paganelli, di Manuela Bianchi, di Giorgia Saponi e di Valeria Bartolucci.