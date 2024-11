Pierina, al via l’incidente probatorio: prova regina sotto l’esame dei periti

Rimini, 26 novembre 2024 - È un cartello affisso fuori dalla farmacia di via del Ciclamino, scritto a penna e che comunica l’apertura pomeridiana alle 18, il preludio all’inizio dell’incidente probatorio sul filmato della cam3.

La prova regina, che per l’accusa inchioderebbe Louis Dassilva quale assassino di Pierina Paganelli, è ora sotto l’esame dei periti di tutte le parti in causa, per determinare oggi alla presenza anche del giudice per le indagini preliminari la possibilità di ripristinare le stesse condizioni, o comunque più prossime, a quelle delle 22.17 del 3 ottobre 2023, proprio quando la telecamera immortala una persona attraversare via del Ciclamino pochi minuti dopo l’omicidio nei sotterranei.

L'arrivo della squadra mobile per il sopralluogo in via del Ciclamino a Rimini

Le operazioni di sopralluogo sono già iniziate, con i periti di parte che fanno la staffetta dall’interno della farmacia ai sotterranei di via del Ciclamino.