Caso Pierina, il gip rigetta l’annullamento dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi

Rimini, 25 marzo 2025 – Lo sguardo avanti, il volto rigido. Schermato da grandi occhiali da sole neri che travisano gli occhi che rimbalzano da un lato all’altro dell’auto del proprio consulente Davide Barzan su cui è giunta questa mattina alle 9.55 Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli oggi sarà infatti ascoltata dal gip Vinicio Cantarini in sede di incidente probatorio per rendere in contraddittorio tra le parti dichiarazioni ritenute di grande rilievo per l’indagine sul delitto di via del Ciclamino. La donna, che interrogata lo scorso 4 marzo aveva detto per la prima volta al pm di avere incontrato Louis Dassilva nel sotterraneo la mattina poco prima del ritrovamento del cadavere di Pierina, oggi è chiamata a ribadire la propria verità e, magari, aggiungere nuovi particolari sinora omessi. Particolari che potrebbero risultare cruciali se ritenuti credibili dal giudice per imprimere una svolta decisiva al giallo che finora vede come unico indagato per omicidio Louis Dassilva.

Il 35enne senegalese è arrivato a bordo del furgo-blindo della polizia penitenziaria appena 5 minuti dopo Manuel e dopo pochi secondi tra i due ex amanti si è concretizzato l’incontro in aula. Da dopo l’arresto di Dassilva il 16 luglio scorso questa è la seconda volta che i due si incroceranno in tribunale, ma questa volta il confronto sarà “faccia a faccia”, con Manuela al centro della scena per venire interrogata dalle parti e Louis Dassilva lì, a fianco dei propri avvocati, mentre attento ascolta la donna per cui avrebbe ucciso Pierina raccontare elementi che potrebbero incrinare pericolosamente la sua posizione.

La richiesta di annullamento

Nemmeno il tempo di iniziare e la difesa di Louis Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno presentato al gip richiesta di nullità dell’incidente probatorio in ragione del mancato deposito di alcuni atti in mano della procura. In particolare sarebbe l’audio della telecamera nel sotterraneo quello su cui si è concentrata la richiesta dei difensori di Dassilva: l’audio in cui - dopo la ripulitura - si sentirebbe Manuela parlare con qualcuno nel sotterraneo durante i famigerati minuti di vuoto antecedenti la scoperta del cadavere di Pierina. Stando a quanto trapela dall’aula, il gip Cantarini avrebbe però rigettato la richiesta e si procederà con l’incidente come programmato.

Le voci

“Oggi ci auguriamo che Manuela trovi la forza per dire la verità. Tutta la verità”. Un auspicio, piuttosto un appello, lanciato questa mattina dagli avvocati dei figli di Pierina Paganelli a Manuela Bianchi, moglie di Giuliano Saponi. “Speriamo che Manuela superi il timore delle minacce che ha ricevuto. Minacce che hanno interessato anche sua figlia e che sono state ritenute fondate dal giudice al punto da richiedere l’acquisizione anticipata della sua testimonianza”. “Oggi Pierina non potrà tornare indietro ma i familiari chiedono di conoscere tutta la verità”. Tutta e quindi anche eventuali particolari che sinora Manuela potrebbe aver omesso e continuato a omettere e che potrebbero risultare decisivi per valutare se la sua testimonianza possa considerarsi attendibile o meno. “Vediamo se Manuela dirà altro oggi - ha brevemente dichiarato il suo consulente Davide Barzan -. Ha raggiunto una coscienza anche processuale, ha capito che deve dire la verità su quei minuti. Lo ha già fatto e lo rifarà oggi”.

La difesa

Trapela fiducia tra le parti, come fiducia - ma per un esito differente - è quella nutrita e palesata prima di entrare in aula anche dagli avvocati di Louis. Riario Fabbri e Andrea Guidi garantiscono: “Noi abbiamo un’altra ipotesi su come si siano svolti i fatti. Siamo sicuri di ciò che ci ha detto Dassilva e procederemo in tale direzione. Le motivazioni alla base di questo incidente probatorio le ha valutate il gip, a noi non sembrava ci fossero criticità. Per Louis ogni giorno che passa è un giorno in più per essere vicini alla verità. Oggi abbiamo tante domande per Manuela e spaziano tra tutto quello che ha raccontato, anche nell’interrogatorio del 4 marzo”.