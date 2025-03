Pierina la bidella compie 101 anni. Festa a Riccione

In tanti la ricordano come ierina, la bidella dal cuore d’oro. Piera Semprini ha festeggiato 101 anni. Nata a Misano nel 1924, da ragazza alternava la scuola al lavoro nei campi per aiutare il padre. Sposata con Guerrino Tamagnini, ha avuto tre figli: Giuseppe, Giancarlo e Gabriele. Assunta come bidella in una scuola elementare, negli anni del boom ha lavorato come stagionale fino a diventare la prima donna bartender al Metropol di viale Ceccarini. Per il compleanno i parenti le hanno regalato un quadro composto dalle foto che raccontano i momenti più salienti della sua vita.