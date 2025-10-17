Pierina, la rabbia dei figli . Valeria denunciata dai Saponi per i commenti offensivi sui social

Il giallo di Pierina esce ancora dall’aula. Quella della Corte d’Assise di Rimini dove dopo due anni dall’assassinio della Paganelli si è infine aperto un procedimento per omicidio che vede come unico imputato il vicino di casa dell’anziana, Louis Dassilva. Ma le porte del tribunale, che si apriranno per la seconda udienza lunedì prossimo, sembrano non riuscire a tenere a bada tutte le pieghe di un giallo i cui punti oscuri e dubbi ancora infiammano il dibattito pubblico, soprattutto in pagine Facebook dedicate alla cronaca giudiziaria del caso o nei canali YouTube in cui gli utenti si scambiano opinioni, più o meno garbate, sull’omicidio di via del Ciclamino.

Ed è proprio nelle agorà virtuali che sarebbero spuntati alcuni commenti di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, poi ritenuti dai familiari stessi di Pierina Paganelli offensivi. Al punto che, stando a quanto emerso, da parte della famiglia Saponi, ossia dai figli Chiara, Giuliano e Giacomo, siano anche già state depositate nel tempo una decina di denunce nei confronti di Bartolucci stessa (ma anche verso una prularità di account diversi) proprio per quelle che gli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei hanno definito "gravissime esternazioni".

Non solo dunque frasi affiorate dai documenti di indagine: per lo più quelle riguardanti la figlia di Manuela e Giuliano Saponi e che vedevano nell’allusione alla "bara bianca alta 1.70" (risalente a una intercettazione telefonica di Valeria) uno dei casi più dibattuti. Nelle denunce depositate dalla famiglia Paganelli si farebbe riferimento anche a commenti sui social, post della stessa Bartolucci e altre dichiarazioni che la donna avrebbe fatto in giro per il web e in cui appunto i familiari della 78enne trucidata a coltellate hanno riscontrato offese nei loro confronti. In alcune delle denunce presentate "per tutelare i nostri assistiti in relazione a queste gravissime estenazioni della Bartolucci che continuano ancora a susseguirsi quotidianamente sui social network", hanno spiegato i Lunedei, pur non riportando una ipotesi di accusa specifica si fa riferimento al reato di abuso della credulità popolare. "Se c’è il dubbio sulla responsabilità o meno di Dassilva nell’omicidio di Pierina, per cui il solo e unico giudizio spetta alla Corte d’Assise, non c’è dubbio che i figli siano vittime in questa storia e che certe allusioni complottistiche non sono più tollerabili", hanno commentato gli avvocati di parte civile.

