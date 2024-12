Pierina, ladri nella casa sequestrata. Sigilli rotti e cassaforte smurata. Polizia sulle tracce degli sciacalli

e Francesco Zuppiroli

Non c’è pace in via del Ciclamino, teatro del giallo che da quasi un anno e mezzo tiene con il fiato sospeso l’Italia intera. La scorsa notte alcuni ladri, arrampicandosi su una grondaia e salendo fin sul balcone, si sono introdotti nell’appartamento di Pierina Paganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023. I topi d’appartamento hanno messo l’abitazione a soqquadro, poi sono fuggiti dopo aver smurato la piccola cassaforte in camera da letto. Cassaforte rinvenuta ieri mattina in un campo a circa 200 metri di distanza dal palazzo del civico 31. All’interno non c’erano oggetti di valore, solo alcuni documenti della Paganelli, recuperati dagli agenti della polizia.

I soliti ignoti, una volta portato a termine il colpo, si sono allontanati aprendo dall’interno il portone dell’appartamento al terzo piano (sotto sequestro, su disposizione della procura di Rimini, fin dallo scorso ottobre) e strappando i sigilli apposti dalla polizia giudiziaria. Poi sono scesi per le scale del condominio e sono scappati, passando forse per i campi. Sul posto, ieri mattina, è intervenuta la squadra mobile, guidata dal commissario capo Marco Masia, insieme alla Scientifica. I rilievi sono proseguiti per tutta la giornata. Al setaccio anche le telecamere di sorveglianza di via del Ciclamino e delle vie limitrofe.

L’allarme è scattato ieri mattina, quando Giuliano Saponi, il figlio di Pierina che abita sullo stesso pianerottolo in cui viveva la mamma, passando davanti all’appartamento si è reso conto che i sigilli erano stati strappati. Saponi ha chiamato i propri avvocati Monica e Marco Lunedei. Mentre la moglie di Giuliano, Manuela Bianchi, ha avvisato il proprio consulente, il criminalista Davide Barzan, che ha poi segnalato l’accaduto al sostituto procuratore Daniele Paci. In un primo momento si è temuto che qualcuno potesse essere entrato in casa di Pierina per girare un macabro filmato o in cerca di cimeli della vittima. Agli investigatori è però bastato poco per capire che si trattava del più classico dei furti in abitazione. Nessun collegamento, dunque, con l’omicidio della 78enne. È molto probabile che i malviventi abbiano invece agito in maniera del tutto casuale, non immaginando neppure che l’appartamento da loro scelto per mettere a segno il colpo fosse quello della Paganelli, nè tantomeno che l’immobile fosse oggetto di sequestro.

Notando le luci spente, forse hanno supposto che gli inquilini fossero andati via per le feste, e così hanno deciso di entrare in azione. Si sono arrampicati fino al balcone, hanno divelto la serranda e forzato la porta della veranda. Hanno rivoltato la casa da cima a fondo, alla ricerca di soldi, gioielli e oro. Com’è noto, però, la vittima non custodiva in casa oggetti di particolare valore. Il bottino sarebbe dunque esiguo, benché ancora da quantificare "Esprimiamo solidarietà alla famiglia Saponi per il vile atto di cui è stata vittima la memoria della signora Paganelli – scrivono Nunzia e Davide Barzan –. Si tratta di un gesto gravissimo, un’ulteriore offesa al ricordo della defunta e un atto che non può trovare alcuna giustificazione".