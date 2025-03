Pierina, l’incidente del figlio. Manuela tira in ballo Louis. La Procura riaprirà il caso: la pista del tentato omicidio

Forse non è stato un ’semplice’ incidente. Tornano a farsi avanti sospetti e ombre su quanto capitò a Giuliano Saponi, uno dei figli di Pierina Paganelli e marito di Manuela Bianchi, il 7 maggio 2023. Forse c’è davvero un collegamento tra l’incidente di Giuliano e il delitto della madre Pierina. E la Procura tornerà a indagare su quello strano incidente. Lo farà anche dopo quanto detto da Manuela Bianchi nell’interrogatorio fiume (durato 13 ore) di martedì in Procura, nel quale è passata dall’essere persona informata sui fatti a indagata per favoreggiamento.

A Manuela, il sostituto procuratore Daniele Paci e gli investigatori della squadra mobile della polizia hanno posto diverse domande anche sull’incidente. Manuela ha spiegato di aver avuto il sospetto che Louis Dassilva, l’ex amante ritenuto il presunto killer e da luglio in carcere, potesse essere in qualche modo coinvolto nell’incidente nel quale Giuliano ha rischiato di morite. Quella mattina del 7 maggio 2023 Giuliano fu investito intorno alle 5,30 in via Coriano, a poche centinaia di metri da via del Ciclamino, mentre andava al lavoro in bici. Fu trovato agonizzante da un passante. Il figlio di Pierina è rimasto in coma per mesi e dopo una lunga riabilitazione è ritornato a casa proprio pochi giorni dopo il delitto della madre, avvenuto la sera del 3 ottobre.

La Procura in estate aveva chiesto l’archiviazione. Nelle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, era stato accertato che Giuliano fosse stato investito quasi sicuramente da un camion o da un mezzo agricolo. Ma non ci sono testimoni e la zona dov’è avvenuto l’incidente è priva di telecamere lungo la strada. Conclusione: Giuliano è stato travolto da un pirata della strada, ma è impossibile risalire all’identità di chi lo ha investito. Monica e Marco Lunedei, gli avvocati dei figli di Pierina, si sono opposti alla richiesta di archiviazione e rilanciano: "Ci sono vari elementi che non tornano sulla vicenda dell’incidente. Valeria Bartolucci, la moglie di Louis, aveva detto che loro il giorno dell’incidente di Giuliano erano via per un funerale. In realtà, com’è emerso, erano a Rimini. Lo dimostrano anche gli accertamenti sulle celle telefoniche, che li collocano in via del Ciclamino quel giorno".

Presto il gip Raffaella Ceccarelli dovrà decidere sulla richiesta di archiviazione per l’incidente di Giuliano. Dopo le risposte di Manuela nell’interrogatorio, gli inquirenti vogliono tornare a indagare sul misterioso incidente di Giuliano. L’ipotesi è tentato omicidio. "Ogni dichiarazione di Manuela in questo momento andrà attentamente vagliata e verificata dagli inquirenti, considerando che la sua posizione è cambiata e lei si ritrova indagata per favoreggiamento – dicono Riario Fabbri e Andrea Guidi, avvocati di Louis Dassilva – Tra pochi giorni avremo il verbale dell’interrogatorio di Manuela e capiremo come muoverci".

Manuel Spadazzi