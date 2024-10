Omicidio di Pierina, nuovo interrogatorio per Loris Bianchi: ecco perché

Rimini, 24 ottobre 2024 – Nuovo interrogatorio in questura per Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli. Bianchi – che è assistito dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan – è entrato negli uffici di piazzale Bornaccini attorno alle 10.15 per essere sentito come persona informata sui fatti e rendere sommarie informazioni testimoniali.

Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora di Pierina Paganelli (foto Manuel Migliorini / Adriapress)

Il motivo della convocazione potrebbe essere quello di 'cristallizzare' alcune dichiarazioni rese in precedenza da Loris, in particolar modo per quanto riguarda la storia d'amore clandestina tra la sorella e l'unico indagato per il delitto, Louis Dassilva, ma anche relativamente al 7 maggio 2023, giorno dell'incidente del figlio di Pierina, Giuliano Saponi.