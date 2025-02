Pierina, il giorno della verità. “Louis ha un altro aspetto”: a rischio il test della telecamera

Rimini, 11 febbraio 2025 – Quattro ore di udienza per sviscerare da cima a fondo i dati contenuti nei dispositivi elettronici di Louis Dassilva (2 smartphone, 4 orologi digitali e 2 laptop), unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. C’era anche lui, ieri mattina in tribunale a Rimini. Louis si è presentato in aula in giacca e maglione. A qualcuno il 34enne senegalese è apparso cambiato, una figura più robusta e in carne rispetto al passato, come se Louis durante i mesi trascorsi in carcere - dove si trova dal luglio scorso - avesse preso peso. Circostanza che è stata smentita dagli avvocati del 34enne, Riario Fabbri e Andrea Guidi.

“Non mi pare assolutamente che il mio assistito abbia preso peso - ha dichiarato Fabbri - Penso che questa sensazione sia dipesa dal fatto che era vestito con giacca e maglione. In realtà, a mio parere, è più magro di quando è stato arrestato. La questione, comunque, è di semplice soluzione: prima di eseguire la camminata sarà pesato e misurato così come gli altri volontari che parteciperanno”.

La forma fisica di Louis non è affatto un elemento irrilevante ai fini investigativi. Alcuni chili in più potrebbero influenzare l’esperimento cruciale, quello sulla cam della farmacia San Martino, in programma proprio oggi a partire dalle 15.30 in via del Ciclamino. Dassilva sarà infatti chiamato a percorrere, seguendo una linea tracciata sull’asfalto, lo stesso percorso effettuato la sera del 3 ottobre del 2023 dalla sagoma misteriosa che alle 22.17 è stata ripresa dall’occhio elettronico della telecamera.

La figura di Dassilva sarà messa a confronto con quella immortalata dalla cam 3 e con quella di un altro condominio, Emanuele Neri, che in televisione ha detto di essersi riconosciuto nel famigerato video della farmacia. Un esperimento su cui incombe l’incognita maltempo e che potrebbe slittare a domani in caso di pioggia.

Intanto la perizia perizia svolta dal consulente del tribunale di Rimini - l’ingegnere Giuseppe Ferraro - pone alcuni punti fermi nell’inchiesta. Il primo: dall’analisi dei cosiddetti file system events non sono emerse attività che indichino un’azione fisica compiuta sull’iPhone di Dassilva nell’arco temporale compreso tra le 22.08 e le 22.38 del 3 ottobre del 2023 (Pierina è stata assassinata con 29 coltellate verosimilmente attorno alle 22.13, mentre alle 22.17 la cam della farmacia San Martino immortala una sagoma misteriosa dirigersi verso il condominio). Dunque nessuno, in quella fascia di tempo di 30 minuti, ha interagito con il telefonino di Louis (la tesi della Procura è che il senegalese sia uscito dall’appartamento per scendere nel garage e aggredire a morte la Paganelli).

Secondo punto fermo: lo smartphone di Louis è stato compromesso in quanto il contenuto della sua memoria non rispecchia la situazione presente all’epoca dei fatti (ovvero il 3 ottobre). In particolar modo, stando alla perizia, sono state cancellate integralmente tutte le chat di WhatsApp intercorse tra Dassilva e la sua amante, la nuora di Pierina e sua vicina di casa, Manuela Bianchi.