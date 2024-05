Pierina, l’ultimo mistero: "Uno sconosciuto per due anni le ha inviato biglietti e fiori"

di Lorenzo Muccioli

RIMINI

Uno sconosciuto avrebbe inviato per anni dei biglietti, con frasi dolci e complimenti, e un mazzo di fiori a Pierina Paganelli, l’infermiera in pensione di 78 anni massacrata con 29 coltellate in via Del Ciclamino, a Rimini, il 3 ottobre scorso. L’ipotesi, subito smentita dai familiari della vittima che hanno parlato di "fantasie", è stata ventilata da Davide Barzan, consulente della difesa di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina. La ricostruzione è contenuta in una relazione che Barzan depositerà la prossima settimana in Procura, andando così ad integrare la memoria difensiva già presentata al pm Daniele Paci che indaga sul misterioso omicidio che da mesi tiene una città intera con il fiato sospeso. "Grazie alle indagini che abbiamo svolto – ha detto Barzan – abbiamo scoperto un fatto del quale non eravamo a conoscenza, ovvero che Pierina ha ricevuto un mazzo di fiori e dei bigliettini da parte di una persona rimasta fino ad oggi anonima. I primi messaggi sono iniziati ad arrivare all’incirca due anni fa. Crediamo che sia una circostanza che meriti l’attenzione degli inquirenti, anche perché da tempo continuiamo a chiedere che le indagini vengano allargate non soffermandosi esclusivamente su quelli che fino ad oggi sono i quattro principali sospettati". Barzan fa riferimento ai fratelli Bianchi, a Louis Dassilva (il senegalese vicino di casa) e sua moglie, Valeria Bartolucci.

Quella dell’esistenza di un "quinto uomo", al di fuori della cerchia dei familiari e dei vicini di casa della vittima, è una tesi su cui lo studio Barzan sta spingendo con forza. Non a caso. "Pierina – ha aggiunto Barzan – si era confidata con un’amica raccontandole la storia dei bigliettini. Anche uno dei figli ne era a conoscenza ma, sicuramente in buona fede, dev’essersi dimenticato di riferirlo al pm". "L’ipotesi del fantomatico ammiratore segreto è totalmente priva di fondamento e frutto di fantasia – dicono gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che assistono i figli di Pierina (Giuliano, Chiara e Giacomo) –. Recentemente la figlia Chiara è stata contattata da una amica di Manuela Bianchi che si è ricordata di un episodio avvenuto ormai oltre cinque anni fa, quando la madre Pierina aveva ricevuto in dono un mazzo di fiori da una persona tutt’altro che sconosciuta e che anzi lei conosceva benissimo. Un uomo che nel frattempo è deceduto durante l’emergenza Covid. Pierina non ne ha mai fatto mistero e ha sempre conservato un bel ricordo del dono ricevuto. Dopo quella volta, non ci sono stati altri messaggi o regali. Nessun retroscena inquietante, dunque, e soprattutto nessun mistero. Pierina era una donna generosa che si dava spesso da fare per gli altri ed è assolutamente normale che qualcuno avesse deciso di ringraziarla".