Pierina, Manuela Bianchi al secondo giorno di interrogatorio in tribunale

Rimini, 26 marzo 2025 – Secondo round di interrogatorio per Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli, accompagnata dal suo consulente (il criminalista Davide Barzan), è entrata questa mattina alle 9.30 in tribunale per la prosecuzione dell'incidente probatorio disposto dal gip Cantarini.

Dopo aver parlato, nella giornata di ieri, del suo rapporto con l'uomo accusato del delitto di Pierina Paganelli, Louis Dassilva, oggi Manuela è chiamata a ripercorrere la mattina del 4 ottobre 2023, quando la stessa Bianchi sostiene di essersi imbattuta nel 35enne senegalese, nel garage sotterraneo di via del Ciclamino.

L'arrivo di Manuela Bianchi e del suo legale Davide Barzan in tribunale a Rimini per la seconda parte dell'incidente probatorio (Migliorini)

"Manuela è serena, è stata sempre lineare, mai contradditoria, ha risposto a tutte le domande - ha spiegato il consulente Barzan -. Non ha mai pianto anche se si è commossa in alcuni frangenti, specialmente parlando del rapporto di Giuliano, della nascita della figlia e dell'inizio della storia d'amore con Dassilva. E ha detto che il suo sentimento era ricambiato da parte di Louis".

Presente anche oggi, in aula, Louis Dassilva. Come nella giornata di ieri, Manuela parla protetta da un separè: misura voluta dal giudice per evitare possibili contatti visivi con il 35enne durante la deposizione. Proprio oggi si affronterà la parte più delicata: il racconto di quanto accadde dopo il delitto e le sue dichiarazioni del 4 marzo, quando raccontò di essere stata avvisata da Louis della presenza di un corpo, e di essere stata invitata al silenzio. La difesa del 35enne contesta questa versione e promette battaglia. Si annuncia un confronto serrato.