Manuela Bianchi, terzo giorno di interrogatori sul caso Pierina: al centro le intercettazioni

Rimini, 27 marzo 2025 – Ha inizio il terzo round di interrogatori per Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, ora indagata per favoreggiamento e principale accusatrice dell'ex amante Louis Dassilva. Poco dopo le 10 di oggi Manuela, accompagnata dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista Davide Barzan, è entrata in tribunale per sottoporsi alla terza parte dell'incidente probatorio chiesto dal gip Vinicio Cantarini.

Manuela Bianchi e il suo consulente, il criminalista Davide Barzan, arrivano in tribunale a Rimini per il terzo giorno di incidente probatorio (foto Manuel Migliorini - Adriapress)

Dopo aver ripercorso le fasi della sua storia d'amore con Louis Dassilva, la sera del 3 ottobre e la mattina del 4 ottobre 2023 ,oggi le domande del gip si focalizzeranno sulle intercettazioni ambientali tra Manuela e Louis, nella sala d'attesa della questura di Rimini, e tra Manuela e il fratello Loris Bianchi. Questa mattina il consulente della Bianchi, il criminalista Barzan, parlando con i giornalisti prima di entrare in tribunale si è detto contento di come è andata nei primi due giorni di incidente probatorio: “Manuela ha detto tutta la verità e quando la verità viene fuori nelle aule di giustizia è sempre emozionante. Quello che ci sta a cuore è avere giustizia per la povera Pierina Paganelli e per i suoi famigliari”. Sulla presunta nuova relazione di Manuela ha risposto che la donna “non ha mai parlato di nuove relazioni. Stiamo sui fatti”

Cosa ha detto ieri, 26 marzo

Durante l'interrogatorio del 26 marzo, Manuela Bianchi, ha confermato la versione fornita agli inquirenti il 4 marzo scorso, ribadendo quindi di aver incontrato Louis Dassilva, suo ex amante e principale sospettato dell'omicidio, in carcere dal 16 luglio scorso, nel sottoscala del condominio la mattina del ritrovamento del cadavere.

La Bianchi ha sostenuto che Dassilva le avrebbe intimato di tacere sull'accaduto. L'interrogatorio si è concentrato sulla natura della relazione tra la Bianchi e Dassilva e sulle circostanze del ritrovamento del corpo di Pierina. La Bianchi ha anche fornito dettagli sul riconoscimento del cadavere, come i cocci di vetro che avrebbe avuto in mano Pierina, particolare che le sarebbe stato riferito da Louis. E sul riconoscimento della suocera, Manuela ha detto che questo le sarebbe riuscito solo in secondo momento e non grazie alla borsa dell’anziana. L'interrogatorio è stato lungo e dettagliato, con momenti di tensione tra le parti.