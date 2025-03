Pierina, dalle perizie sul cellulare di Manuela al destino di Louis: cosa succede ora

Rimini, 28 marzo 2025 - Quasi trenta ore in tre giorni. Una deposizione fiume resa in incidente probatorio da Manuela Bianchi al gip Vinicio Cantarini (video) per cristallizzare l'ultima verità della nuora di Pierina Paganelli. Una verità che sarà decisiva in un modo o nell'altro per orientare la decisione del giudice in merito all'istanza di scarcerazione di Dassilva.

I prossimi passi dell'inchiesta sono infatti le deposizione da parte della procura della memoria in opposizione sulla richiesta di scarcerazione, per cui il gip ha fissato il termine ultimo a martedì. Non solo.

Manuela Bianchi e Louis Dassilva, da ex amanti sono passati ad essere uno contro l'altra nell'inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli (foto Migliorini)

Perizie tecniche sul cellulare di Manuela

Perché entro sabato prossimo tutte le parti avranno anche il tempo di depositare le proprie osservazioni sulla testimonianza fiume di Manuela Bianchi (video), riferendosi appunto a tutti i punti toccati dalla donna nel corso dell'interrogatorio. Sotto questo aspetto, già durante l'incidente probatorio sia procura che avvocati difensori di Louis Dassilva hanno preannunciato anche il deposito di consulenze tecniche sul telefonino di Manuela e sull'attività rilevata dal dispositivo la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli.

Perizie fonometriche sull’audio del garage

Restano in ballo anche le perizie fonometriche sull'audio della telecamera in garage del 4 ottobre 2023, in cui secondo quanto trapelato la procura avrebbe isolato Manuela parlare con qualcuno nel seminterrato. Lo scontro di perizie di parte sarà appunto nel determinare se effettivamente si possano sentire delle voci e, nel caso, se la voce del presunto interlocutore possa o meno attribuirsi a Louis Dassilva.

Scarcerazione di Dassilva: i tempi si allungano

Dopo sabato prossimo dunque, una volta ricevute tutte le memorie e osservazioni di parte, il giudice si è riservato un'altra decina di giorni per poter vagliare attentamente tutti gli elementi prima di prendere una decisione in merito alla scarcerazione di Louis Dassilva. Questo salvo un'anticipazione della decisione in caso di parere favorevole all'istanza della difesa dell'indagato.